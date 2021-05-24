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«Наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко». Вашингтон, Лондон и Оттава обещают последствия из-за инцидента с самолетом Ryanair
Источник материала: Навiны
Государства-члены «Большой семерки» — Великобритания, США и Канада — обещают Беларуси серьезные последствия из-за
Как отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон встревожен информацией об аресте в минском аэропорту журналиста и блогера Романа Протасевича.
Также, по его словам, тревогу вызывают обстоятельства посадки лайнера: «Мы координируем действия с нашими союзниками. Этот диковинный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «решительно осуждает наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью перенаправить коммерческий рейс и арестовать журналиста».
«Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Отклонение от курса, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и последующий арест Романа Протасевича — серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и явная атака на свободу СМИ, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.
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«Наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко». Вашингтон, Лондон и Оттава обещают последствия из-за инцидента с самолетом Ryanair
Государства-члены «Большой семерки» — Великобритания, США и Канада — обещают Беларуси серьезные последствия из-за инцидента с самолетом аваиакомпании Ryanair.
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