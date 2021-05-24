«Наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко». Вашингтон, Лондон и Оттава обещают последствия из-за инцидента с самолетом Ryanair

Государства-члены «Большой семерки» — Великобритания, США и Канада — обещают Беларуси серьезные последствия из-за инцидента с самолетом аваиакомпании Ryanair .





Как отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон встревожен информацией об аресте в минском аэропорту журналиста и блогера Романа Протасевича.

Также, по его словам, тревогу вызывают обстоятельства посадки лайнера: «Мы координируем действия с нашими союзниками. Этот диковинный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «решительно осуждает наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью перенаправить коммерческий рейс и арестовать журналиста».

«Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Отклонение от курса, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и последующий арест Романа Протасевича — серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и явная атака на свободу СМИ, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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