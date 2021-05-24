Источник материала: Onliner Говоришь «Mitsubishi Eclipse первого поколения» — подразумеваешь «культовый». Это одна из тех машин, которые характеризуют не иначе как «японская гоночная классика». Однако 90-е давно позади (по крайней мере, во временном отношении), и сейчас вероятность встретить Eclipse на дорогах довольно мала. Впрочем, удача нам улыбнулась — на «Автобарахолке» нашелся экземпляр 1992 года выпуска. Продает машину минчанин Дмитрий, который, по его собственным словам, «уже вырос из этого авто». Попробуем узнать у мужчины как можно больше о спортивной Mitsubishi и ее доработках.





История покупки

Приобрел машину Дмитрий в 2012 году. «Тогда особого выбора не было, — вспоминает мужчина. — Искал Honda Prelude второго и третьего поколений, но тщетно. Обнаружил Eclipse в Лиде — поехал и купил. $5000 отдал. Предыдущий хозяин ездил каждый день — так же, как и я теперь. Хотя справедливости ради замечу, что зим автомобиль видел мало. За почти 30 лет — всего 350 000 км пробега. Еще кататься и кататься на ней, мотор же на миллион километров рассчитан. В салоне предусмотрен кондиционер, что для этой машины весьма и весьма крутая опция, которая шла не во всех комплектациях. Краска (цвет, кстати, „зимняя ночь“ называется) за все эти годы ничуть не слезла. Из минусов могу отметить разве что немного ржавеющую левую заднюю арку и трещину на лобовом стекле. Трещина эта со временем сильно расползлась, хотя и очень аккуратно, по самому низу».









Вложения, изменения, эксплуатация

Как отмечает Дмитрий, вложения в машину ощутимо превышают ее изначальную цену: «Один только обвес обошелся мне в $1100. Это Drifter, у нас вообще не найти ничего подобного. Пришлось заказывать из Москвы. Спойлер с регулируемым углом наклона купил там же. Сделал за $300 бесключевой доступ. Диски взял новые, 18-дюймовые — поскольку те, которые стояли изначально (R-15), на мой взгляд, совсем не подходили. Я хотел, чтобы все сочеталось по цветовой гамме, поэтому диски покрасил в синий. В салоне на сиденьях разместил чехлы в тон кузову. Их иногда надевают словно мешки — выглядит ужасно. Но я все по уму сделал, чтобы было красиво. Есть AUX, подключение по Bluetooth, классные динамики, парктроник, камера... Полный комплект».









«Что еще? Красную полосу на кузов я сам добавил. Думал арки шире найти, но они есть только в России по каким-то нереальным ценам и вдобавок в комплекте с обвесом, по отдельности не продают, — добавляет владелец. — Беларусь — в принципе плохой вариант для поиска всяких элементов тюнинга, поскольку доработка, по сути, запрещена. То есть можно пригнать тюнингованную машину из, например, Литвы, но дорабатывать ее здесь владелец будет на свой страх и риск. К слову, ТО я проходил всего один раз — сразу после покупки... Но вернемся к доработкам. Я поставил пружинную подвеску вместо койловеров, а также большие тормоза. Естественно, все оригинал, без колхоза. Заменил ГРМ, ремни, свечи, фильтры, провода, купил новые колодки. Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 152 л. с. (максимальный крутящий момент — 175 Н·м), 5-ступенчатая механическая КПП и передний привод дают возможность получить от поездки эмоции. Но я сильно не гонял. Ехал, бывало, 150 км/ч, но на этом все. Вообще, заявленная максимальная скорость — 220 км/ч. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за „низкие“ 9 секунд».

















Эксплуатация Mitsubishi Eclipse — дело отнюдь не сложное. Дмитрий рассказывает, что машина неприхотлива и надежна, как и подобает «японцу». «Масло меняю каждые 5000 км, — уточняет хозяин авто. — Последний раз менял где-то 100 км назад. Если какой-нибудь молодой парень купит, то даже при минимальных навыках работы руками он сможет нормально обслуживать автомобиль, ничего сверхъестественного тут нет».











От потенциальных покупателей отбоя нет?

«Японская гоночная классика» Дмитрия обращает на себя внимание и на дорогах, и на «Автобарахолке» . Пальцы вверх от других участников движения и звонки по поводу продажи не редкость. «Машина, конечно, мне уже не по возрасту, — смеется автолюбитель. — Но я от нее не избавляюсь. Часто звонит молодежь и предлагает какую-то смешную цену ($1000 или $1500). Я понимаю, денег у них немного, но торговаться ни с кем не собираюсь, так же, как и менять свой Eclipse на какой-нибудь Ford Scorpio (не в обиду владельцам данных автомобилей)».









«Я, вообще-то, и так в минус продаю, учитывая, за сколько я машину купил и сколько еще сверху в нее вложил, — продолжает Дмитрий. — Автомобиль довольно редкий, полностью исправен и внешне выглядит отлично, пусть даже я его и не полирую каждый день. Плюс я не из тех, кто постоянно хранит свою „ласточку“ в гараже. Езжу все время, в том числе и на дачу. Могу даже ответить на волнующий многих вопрос о том, сколько мешков картошки влезет в багажник. Два с половиной мешка я возил. Так что если кто-то по этому поводу переживает — не стоит».