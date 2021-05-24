Вот как нас разводят мошенники. Показательные истории пострадавших белорусов

Источник материала: Onliner Почти каждый день Министерство внутренних дел сообщает о новых случаях мошенничества, и истории глобально делятся на две категории: развод через торговую площадку и звонок от «сотрудника банка» (в последнее время еще встречается звонок от «оперативника»). В комментариях к таким публикациям люди обычно уверены, что с ними и их близкими такого уж точно не случилось бы. Но если появляются все новые истории, значит, по теории вероятности это рано или поздно может коснуться каждого. Мы узнали у МВД о новых случаях мошенничества и поговорили с потерпевшей, которая согласилась рассказать о неприятном эпизоде своей жизни.

«После ввода данных карты с нее пропали все деньги»

О типичном случае сообщили нам в УВД Гомельского облисполкома. Алина (имя изменено) живет в Гомеле. В конце марта она выставила на продажу детскую коляску на одной из торговых площадок. Что было дальше, рассказывает сама девушка.

— В принципе, частенько что-то продаю на этой площадке, но в последнее время был перерыв, года два ничего не выставляла. Около месяца назад выставила коляску, и мне сразу в Viber написала девушка. Поскольку она была первым человеком, кто мне написал, то я не знала о каких-то мошенниках и что происходят какие-то незаконные вещи. Я даже не заходила в сообщения на площадке, где говорилось, что нужно остерегаться мошенников и так далее.

Девушка начала спрашивать про коляску: как долго ею пользовались, удобная или не очень. Все было достаточно естественно и логично. Сошлись на том, что покупателя все устроило, и девушка решила покупать коляску. Она предложила оформить доставку «Европочтой», потому что сама она из Мозыря. Раньше я могла что-то получать с использованием этого сервиса, но сама никогда не отправляла.

Еще помню, что переписка шла в момент, когда я была сильно занята: ехала в такси к доктору, думала о других делах. И покупательница попросила сделать все быстро. Говорит, мне самой ничего не нужно оформлять, курьер подъедет к двери, заберет коляску и доставит покупательнице. Я согласилась, покупательница спросила адрес и другие данные для отправки курьера.

Она прислала ссылку. Идея такая: деньги отправляют через сервис, а потом мне нужно ввести данные своей карты, чтобы они зачислились на счет. Я перешла по ссылке. Там говорилось, что на счет поступила сумма и нужно было ввести свои данные, чтобы просто получить деньги. После ввода данных карты с нее пропали все деньги. Дальше уже подключился оператор: говорил, что какие-то неполадки, все быстро исправят, случилась техническая задержка. Даже стали рассказывать, как правильно вернуть эти средства: нужно ввести данные другой карты. Тут я точно поняла, что уже все.

Когда увидела, что с карты списали деньги, осознала, что общаюсь с мошенницей, но из образа она не выходила. Я спросила, могу ли сама привезти коляску в Мозырь. Сказала покупательнице, что можно обойтись без «Европочты», так будет проще. Но та начала отказываться: «Нет, мне это неудобно, я уже оформила доставку, будут издержки». Какие издержки, не знаю. В общем, так стало окончательно понятно, что это мошенница. Она продолжала «играть» уже после того, как я потеряла деньги. Я хотела позвонить ей — она ответила, что занята и не может говорить, сама перезвонит. Я все равно набирала — абонент недоступен. Даже не знаю, в Беларуси она находилась или нет.

За коляску я хотела 160 рублей — именно такая сумма и отображалась в сервисе, где мне нужно было ввести данные карты. Вместо них я потеряла всю сумму на карте. К счастью, сумма там была небольшая, но все равно.

Пока сама не попала в эту ситуацию, я и не знала, что существует такое мошенничество. Я слышала только о случаях, когда человек звонит и представляется сотрудником банка: связывается по мессенджеру, говорит о попытке снятия денег со счета — вот про такое я слышала. А про мошенничество через торговые площадки вообще не знала. Дело в том, что та девушка написала мне первой, и сразу в Viber. Если бы кто-то написал внутри сервиса, то я обратила бы внимание на сообщение, что бывают мошенники и нужно быть осторожным. Там даже четко написано: не общайтесь с покупателями в мессенджерах.

Почему такое происходит? Причин может быть много. Во-первых, люди могут быть не осведомлены. Во-вторых, некоторые люди — например, пенсионеры — начали иметь дело с карточками недавно, и они явно с таким не сталкивались. А еще люди могут попасть в цейтнот, как случилось со мной: я просто не обратила внимания, не заподозрила ничего, все делала на ходу, хотелось побыстрее разобраться в ситуации.

И ведь я писала мошеннице, что вечером буду свободна, можно будет обо всем договориться. А она меня подгоняла: «Давайте быстрее, я уже обо всем договорилась, уже деньги отправила».

Коляску, кстати, я так и не продала. Вот до сих пор люди пишут. Теперь уже обращаются нормальные покупатели, по переписке не похоже, что мошенники. В принципе, можно догадаться о возможном мошенничестве, когда спрашивают данные карты — по сути, до этого идет обычный диалог. То есть мошенница вела себя как обычный покупатель: интересуется товаром, говорит, что надо подумать и ответит позже, что надо с мужем посоветоваться. Тем более человек оплачивает курьера — значит, заинтересован в покупке. Все выглядит очень логично, даже не подкопаться.

Также о двух показательных случаях мошенничества сообщили в УВД Брестского облисполкома. Люди не просто потеряли средства со счетов, но еще и будут платить за оформленные кредиты, пока эти деньги тратят мошенники.

Минус 33 500 рублей

Первая история случилась в середине апреля в Барановичах. Александру (имя изменено) позвонили через мессенджер. На том конце линии собеседник представился сотрудником службы безопасности и сообщил о несанкционированном доступе к банковскому счету абонента и попытке кражи денег. Интересный нюанс: со слов Александра, звонивший верно назвал сумму, которая была на счету, — более $9200.

Далее «сотрудник банка» сказал, что Александр должен назвать коды из пришедших шести SMS. На этом звонивший не остановился и спросил, есть ли у Александра еще банковские карты. Услышав утвердительный ответ, мужчина сказал, что свяжется со службой безопасности банка, который эмитировал другую карточку.

Последовал новый звонок: другой «сотрудник банка» заявил, что нужно защитить банковский счет, который привязан к учетной записи интернет-банкинга. Александр назвал логин и пароль. Наконец, мужчине позвонили и в третий раз — теперь это была женщина из первого банка. Она запрашивала коды из SMS, которые Александр исправно называл. А затем она посоветовала обратиться в банк для страхования вкладов. Когда мужчина отправился в банк, сотрудники (уже реальные) сообщили ему о получении онлайн-кредита на сумму 8600 рублей. Тогда же выяснилось, что с карт-счета списали более $9200. Во втором банке Александра тоже ждала плохая новость: с его карты списали 514 рублей. Итого мужчина потерял более 33 500 рублей.

Пара взяла кредиты для «спецоперации»

Вторая история примечательна тем, что пострадала семейная пара, и ни у кого из супругов не сработали тревожные звоночки, пока они не потеряли существенную сумму. Анне (имя изменено) позвонили с литовского номера +37067542898. Собеседник рассказал о спецоперации милиции по задержанию банковских работников, которые похищают деньги с карт-счетов клиентов. Звонивший попросил помочь в установлении недобросовестных банкиров, оформляя кредиты в разных банках.

Анна согласилась и вместе с мужем Андреем (имя изменено) сперва взяла в кредит в одном банке в размере более $1100, а в другом — 5500 рублей наличными.

Анна зачислила деньги на свой карт-счет еще в одном, уже третьем банке. С женщиной связался «сотрудник милиции», который сказал, что нужно сообщить реквизиты этой карты и установить на телефон приложение для удаленного доступа. Анна все это выполнила. «Милиционер» позвонил вновь и сказал, что Анне нужно оформить еще один кредит. На этот раз банк отказал, после чего собеседник заверил женщину, что таким образом работники банка «мешают проведению операции». Обхитрить их предлагалось с помощью мужа Анны. На Андрее кредитов не было, поэтому банк одобрил ему выдачу 1483 рублей. Далее действия повторились: деньги были переведены на карту, а оттуда — на счет злоумышленников. Лишь после этого Анна и Андрей поняли, что стали жертвами мошенников.

Как не попасться на удочку интернет-мошенников?

Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS-сообщений (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.

Расскажите об интернет-мошенниках друзьям, родственникам и коллегам. Особое внимание уделите старшему поколению.





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