Белорусских дачников ждут изменения. Ищем садовые домики, в которых можно жить круглый год

Источник материала: Onliner Недавно в сети появился любопытный документ , который касается всех дачников. Если его примут, члены СТ смогут перевести свои садовые домики в жилые и изменить целевое назначение земельных участков. По задумке это поможет решить ряд проблем: на дачах можно будет зарегистрироваться, жировки станут куда легче, а еще нововведение позволит ходить в местные поликлиники, водить детей в сады и школы. Но так ли все будет работать на практике? Поговорили с экспертом и подобрали несколько вариантов для круглогодичного проживания.

Что это за указ?

Общественное обсуждение указа «О садоводческих товариществах» началось 15 мая и закончится уже в конце этой недели. В документе говорится, что собственники садовых домиков смогут поменять целевое назначение земельных участков на «участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома». Решение об этом будут принимать местные органы власти.





Те товарищества, в которых больше половины участков обретут новый статус, смогут претендовать на присоединение к какому-нибудь населенному пункту или на создание своего собственного. Подробнее об этом можно почитать здесь .

Вероятно, все будет решаться в частном порядке. Некоторые дачники скептически относятся к возможному нововведению и считают, что придавать новый статус будут только «крутым» товариществам, где стоят дорогущие коттеджи, а участки по размеру ничем не уступают поселкам. Но есть и масса других вопросов.

Все ли так просто, как кажется?

Нет. Председатель совета белорусской ассоциации «Недвижимость» и директор агентства «Мольнар» Анатолий Звездин считает, что проект «сырой» и пока не очень понятно, как он может работать.





«У нас и сейчас многие живут на дачах круглый год, но зарегистрированы они должны быть в другом месте. Льготами могут пользоваться только пенсионеры, а остальным приходится платить высокую „коммуналку“, — говорит он. — В теории проект может решить эту проблему: люди смогут ходить в местные поликлиники, водить детей в ближайшие сады и школы и так далее. Это по задумке.





«Но на практике возникнет много вопросов. Смогут ли поликлиники принимать такой поток пациентов, выдержит ли инфраструктура? Мне кажется, все это требует очень серьезной проработки, а пока конкретных ответов нам не дают, — считает Звездин. — Есть и еще один нюанс.

Если человек зарегистрируется на даче, то он потеряет все льготы.

Не сможет, например, рассчитывать на метры в Минске, а это не всем подойдет. И пока не очень понятно, как все это будет реализовываться: если все садовое товарищество захочет поменять статус и стать поселком, а у меня в таком случае все льготы сгорят, мне разрешат оставить все как есть?»

Зарегистрироваться на даче можно и сейчас?

Не совсем. Можно получить лишь временную регистрацию, постоянную пока не дают. В отличие от постоянной, временная не фиксируется в паспорте, то есть вы все равно должны числиться по какому-то адресу. К тому же дается она не более чем на один год. Поэтому новый указ может быть полезен многим белорусам.





В агентствах недвижимости говорят, что люди уже начали присматриваться к дачам, готовым к круглогодичному проживанию, — народ сориентировался очень быстро. Посмотрим, какие есть варианты.

Сколько стоят дачи, в которых можно зимовать?

Несмотря на ограничения, некоторые белорусы все же решают строить в садовых товариществах полноценные дома. Чаще это обычные садовые домики, только с проведенными коммуникациями, но изредка в СТ можно встретить безумно дорогие коттеджи. Например, в товариществе «Форт» есть дом за полмиллиона долларов . Но мы все же остановимся на вариантах подешевле.

$34 000 по курсу. 106 «квадратов». 18 километров от МКАД

Дача находится в садовом товариществе «Лысая Гора» под Заславлем. Коммуникации разведены по дому. Дом обложен кирпичом, утеплен, установлены стеклопакеты. На первом этаже расположена кухня-столовая, две комнаты, совмещенный санузел. Второй этаж — мансардный. Есть подвальное помещение.









Участок совсем небольшой — всего четыре сотки. На территории есть сарай, навес в зоне отдыха.









«Дача ухоженная. Подойдет любителям тишины или семье с детьми, места в доме достаточно, планировка удобная», — говорится в объявлении.

$42 500 по курсу. 58 «квадратов». 18 километров от МКАД

А вот еще один дом , продавец которого заявляет, что жить в нем можно круглый год. Он тоже находится в «Лысой Горе» под Заславлем.









Электричество и вода разведены по дому. Отапливается он при помощи печки и обогревателей: газа в этом населенном пункте нет. Зато есть санузел с душевой кабиной, кухня-столовая с бытовой техникой, сауна с отдельным входом. Участок — 3,81 сотки, на которых, помимо самого дома, размещены гостевой дом и гараж.









$44 900 по курсу. 170 «квадратов». 34 километра от МКАД

Садовое товарищество «Заранак» находится возле деревни Анусино, у границы МКАД-2. В агентстве, занимающемся продажей объекта, объяснили, что строился дом для круглогодичного проживания. Он готов под чистовую отделку.









Электрика, вода, канализация разведены по дому. Здесь три спальни, студия с камином, сауна с комнатой отдыха. Вокруг дома терраса площадью 75 квадратных метров.









$69 000 по курсу. 110 «квадратов». 33 километра от МКАД

Постройка находится рядом с Силичами и Логойском, в садовом товариществе «Зеленый сад». Это новый каркасник с теплыми полами, камином, охранной сигнализацией и даже подключенным интернетом. Продается с чистовой отделкой.

















«Можно использовать как дачу или для постоянного проживания; газон, деревья на участке. Соседи — молодые пары с детьми. Дом размещен в садовом товариществе коттеджного типа с капитальными домами и широкими дорогами. Возможен торг», — пишет продавец.

$79 000 по курсу. 102 «квадрата». 6 километров от МКАД

В трех километрах от деревни Хатежино предлагают дом площадью примерно 100 «квадратов». От Каменной Горки сюда можно добраться за 10 минут. Построена дача в 1998-м и реконструирована в 2018-м. По дому разведено электричество, есть вода, канализация, газ.





«Территория огорожена забором, участок ухожен, засеян газоном. Растут молодые плодовые деревья: яблони, груша, черешня, абрикосы; цветы, ягоды, овощи, зелень. Имеется парник из поликарбоната.

Дорога до дома покрыта асфальтной крошкой, проезд к дому круглогодичный, зимой чистятся дороги. Очень оживленное СТ, многие там живут круглогодично, есть своя группа в Viber, постоянно проводятся совместные улучшения. По улице много детей. Очень хорошие соседи.

Зимой дом очень теплый, достаточно минимального газового обогрева, по желанию — печка и камин. Тепло долго держится. Окна — стеклопакеты двойные. Дом полностью меблирован: заезжай и живи», — описывает дом продавец.













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