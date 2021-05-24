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Широкие джинсы и монохромные платья. Главные тренды лета 2021

24.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разбирались в самых актуальных трендах лета — 2021.

Широкие джинсы и монохромные платья. Главные тренды лета 2021
Фото: Freepik | Летние тренды 2021 года
Пришла пора переключиться на "летнее время" и, наконец, оставить теплые пальто и плотные жакеты в шкафу, сменив верхнюю одежду на модные решения из тонких тканей, ярких цветов и принтов. Фокус собрал самые популярные тренды летнего сезона 2021 года.

Тренд: монохромные платья


В этом сезоне дизайнеры транслируют полярное восприятие реальности, воплощая его в монохромной тенденции создания платьев. Так, в топ модных платьев попали именно монохромные (черно-белые) решения. К счастью, монохром идет абсолютно всем, независимо от возраста, типа фигуры и вкусовых наклонностей.
Монохромные платья стали хитом наступившего летнего сезона 2021

В 20-м и 21-м веке этот классический вариант платья уже неоднократно входил в моду. После того, как человечеству довелось пережить непростые времена, полярный принт оказался идейно интересным и уместным.

Пальто-кафтаны


Один из самых неожиданных трендов наступившего лета 2021 года. Он приятно удивляет своей незаурядностью и отсылкой к традиционной одежде Востока. Ретро-кафтаны обильно украшены вышивкой и другими декоративными фрагментами. Такой вид легкой верхней одежды станет идеальным дополнением к джинсам, свободным рубашкам, и брюкам-баллонам.


Пальто-кафтан - неожиданный, но приятный тренд наступившего сезона

Прогнозировать долговечность этого тренда пока заблаговременно, но он точно вызовет интерес у большинства модниц в наступившем сезоне.

Укороченные блузы


В минувшем сезоне на подиумах и красных дорожках модницы бравировали кроп-топами, которые теперь модифицировались в короткие блузы. Самые популярные модели "оснащены" объемными эффектными рукавами и шнуровкой.

Укороченные блузы пришли на смену кроп-топам

Укороченные блузы идеально сочетаются с джинсами и свободными юбками с яркими принтами. Такую блузу можно дополнить однотонным жакетом оверсайз. Это идеальная единица одежды для отдыха на пляже, прогулок на набережной в курортных городах и вечеров в ресторанах на террасе.

Рубашка оверсайз


Иногда рубашки оверсайз являются хорошей альтернативой жакету, особенно в образах в кежуал стиле. Этот тренд доминирует в стритстайл-образах модников уже много сезонов подряд и не теряет актуальности, несмотря на изменения тенденций.

Рубашки-оверсайз уже много сезонов подряд являются хорошей альтернативой жакетам

С "участием" рубашки можно создавать образы в любом стиле, включая классические. Ведь эту единицу одежды можно обыграть, согласно требованиям отдельно взятого стиля.

Широкие джинсы


Джинсы свободного кроя уже давно не возвращались в моду и мы успели их позабыть, а многие юные модники — не успели их застать, ведь в последний раз широкие джинсы были актуальны в конце 1990-х годов.


Популярная модель из эпохи конца 1990-х годов

В этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать их со свободными рубашками, элегантными блузами и оверсайз-жакетами. Образ сможет эффектно дополнить сумка-конверт и туфли лоферы.

Тренд: пастельные оттенки


Зефирные оттенки снова актуальны, что, впрочем, неудивительно. Пастельные решения популярны каждый летний сезон. В этом году можно выбирать образы в одном цвете, причем аксессуары также следует подбирать в тон.

Пастельный тотал лук оказался в топе трендов 2021 года

В числе наиболее актуальных вариантов цветов оказались персиковый, ментоловый, небесно-голубой и светло-желтый оттенки. В этот раз дизайнеры создали целые пастельные "капсулы" в рамках сезонных коллекций.

Брюки-баллоны


Брюки-баллоны будут идеально сочетаться с классическими брогами и туфлями-мюли

Еще один "привет" из прошлого, на этот раз — из далеких 1980-х годов. Брюки-баллоны будут идеально сочетаться с классическими брогами и туфлями-мюли на плоской подошве. Следует принимать во внимание, что эта модель добавляет объемов фигуре, и в случае неуверенности в своем силуэте, возможно, лучше выбрать альтернативную, "стройнящую" модель брюк.
 
 
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Разбирались в самых актуальных трендах лета — 2021.
 
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