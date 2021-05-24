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Вместе с Протасевичем задержана его девушка Софья Сапега

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом западным СМИ сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вечорка.

Вместе с Протасевичем задержана его девушка Софья Сапега

Как сообщила австрийская газета Der Standart со ссылкой на советника Тихановской, помимо Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку. Как пояснил Франак Вечорка ВВС, речь может идти о Софье Сапега, девушке Протасевича.

23-летняя Сапега – гражданка России. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза», рассказал официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Он также подтвердил, что ее задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила, добавил он.

– Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега, – сказал Милта.

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город – Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал ВВС ее одногруппник, попросивший об анонимности.

По его словам, в Литве у Сапега был временный вид на жительство – так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник.

– Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран - Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину – оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет, – предположил он.

По его данным, она не является активисткой.

Задержание дочери подтвердил и ее отец, Андрей Сапега. Он сказал Нашай Нiве, что не знает, как она оказалась в Европе.

Родственники Софии по отцовской линии живут во Владивостоке и уже в курсе задержания, но особых отношений с сестрой не поддерживают и развернутых комментариев не дают.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом западным СМИ сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вечорка.
 
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