Ильяш: «Лукашенко переходит в разряд проблем безопасности. Это уже совсем иной уровень приоритетности»

Источник материала: Салiдарнасць

О принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.





Фото пассажирки борта Афины-Вильнюс

– Спецоперация по захвату Романа Протасевича – это, безусловно, знаковое событие, которое будет иметь долгосрочные последствия для режима Лукашенко на международной арене, – пишет обозреватель Игорь Ильяш . – Политики и дипломаты Евросоюза фактически в один голос называют произошедшее актом государственного терроризма. В Великобритании говорят о нападении на демократию и свободу во всем мире. Генсек НАТО заявляет о необходимости международного расследования инцидента.

Честно говоря, я не припомню, чтобы Запад когда-либо использовал в отношении официального Минск столь жесткую риторику.

Разумеется, сегодняшние события подтолкнут ЕС к принятию более радикальной версии четвертого санкционного пакета. Однако в нынешней ситуации это отнюдь не главное. Гораздо важнее, что отношение Запада к диктатуре в Беларуси может начать меняться качественно.

Раньше Лукашенко был для Запада проблемой исключительно этической. Да, нехорошо, когда на европейском континенте есть политзаключенные, когда нарушаются права человека и фальсифицируются выборы. Да, это противоречит европейским ценностям, но напрямую интересы европейских граждан не затрагивает.

Теперь же Лукашенко переходит в разряд проблем безопасности. А это уже совсем иной уровень приоритетности.

При этом следует понимать, что акция против самолета Ryanair – это не случайность и не импровизация спецслужб. Это часть общей стратегии террора, на которую сделал ставку Лукашенко. Вспомним заявление главы КГБ Ивана Тертеля, обещавшего преследовать «изменников» и «предателей», где бы они не находились.

Вспомним, обещания заместителя министра внутренних дела Николая Карпенкова «найти и зачистить» инакомыслящих. Тертель при этом приводил в пример действия своих «предшественников» (т.е. заграничные операции ОГПУ-НКВД-МГБ), Карпенков – действия американских спецслужб в отношении «Аль-Каиды».

Если Запад до сих пор не понял эту декларацию о намерениях, то вот им первый серьезный звоночек. Беспрецедентному террору, который захлестнул страну в последние 9 месяцев, уже стало тесно в границах Беларуси.

Все это чудесное доказательство той прописной истины, что в условиях безнаказанности насилие только растет и ширится, переходя любые мыслимые рамки. Если ответ на нынешний инцидент окажется недостаточно убедительным, то дальше Западу нужно будет готовиться к убийствам и похищениям оппонентов диктатуры на улицах европейских городов.

Тем более, что представители режима об этом говорят фактически открытым текстом. Судя по реакции западных политиков в первые часы этого скандала, подобную закономерность они все-таки начинают улавливать.

И последнее. Действия режима в последнее время – это полное безумие. Причем безумие даже не с точки зрения цивилизованного демократического государства (об этом уже давно речи нет), а с точки зрения интересов самой диктатуры.

Да, разгром TUT.by или захват Протасевича были логическим продолжением курса на неограниченный террор и устрашение общества. Но проведение подобных операций именно теперь, накануне рассмотрение вопроса о четвертом пакете санкций, не было никак обосновано.

Если бы Лукашенко образца 2020-2021 года был политиком, то он бы поставил на паузу репрессии, дождался принятия облегченного варианта санкционного пакета, а потом продолжил бы зачистку, выиграв при этом время.

Но Лукашенко сегодня – это не политик, а руководитель боевой организации. И руководствуется он теперь не политическими соображениями, а исключительно соображениями военной целесообразности. Если можно нанести удар – он его наносит. А политические последствия его не интересуют.