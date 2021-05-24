ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кривошеев: на фестивале "Евразия DOC" ищем нерв, которым живет мир

24.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фестиваль обещает быть супернасыщенным, отмечает собеседник Sputnik, поскольку слишком много событий уже случилось и еще произойдет до его старта в Беларуси, России, на всем пространстве СНГ, а Евразии и глобально в мире. 

© Pixabay
Минск и Смоленск примут фестиваль документального кино "Евразия.DOC"

"У нас за пять лет принимают участие документалисты со всего мира ― от США и Канады до юго-восточной Азии. Каждый фестиваль мы стараемся нащупать тот нерв, которым живет современный мир, пространство Евразии и современные Беларусь и Россия", ― рассказывает Кривошеев.

На текущий год приходятся сразу несколько знаковых дат, которые станут поводами для работ документалистов. Главная из них ― 80-летие начала Великой отечественной войны – дата, определившая судьбу целого континента на столетие вперед. У авторов документального кино есть шанс сказать новое слово, открыть новые документы, показать новые кадры об этом страшном событии в истории человечества, отметил собеседник Sputnik.

"В Беларуси сейчас идет восстановление исторической справедливости с точки зрения признания геноцида белорусского и советского народа на территории БССР, оккупированной фашистами. Там ведь такие данные, там такие чудовищные преступления, которые до этого не были введены даже в историческую дискуссию, не то что в дискуссию журналистов и документалистов. Вот где поле для работы современных честных и откровенных авторов", ― сказал Кривошеев.

Также в этом году отмечается 75-летие завершения Нюрнбергского трибунала над главными нацистскими преступниками и вынесения им приговора.

"Этот трибунал впервые в истории человечества определил, что вселенское зло преступлений против человечности подпадает под международную юрисдикцию и за них придется нести ответственность без срока давности", ― отметил глава союза. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Третьяков: жюри кинофестиваля "Евразия.DOC" столкнулось с проблемой

Есть в 2021 году и светлые юбилейные даты, вполне достойные новых документальных работ, в их числе  ― годовщина первого полета в космос, открывшая новую эру в истории человечества.

"Тем ― огромное количество. Кроме того, мы не отрефлексировали пандемию, есть огромное количество работ, рассказывающих, как современный человек содрогнулся от пандемии, от тревоги за близких, и о том, как миллионы людей заперли на принудительный или добровольный карантин, как люди показали, с одной стороны, свои самые светлые качества, а с другой стороны, как это побудило к новым фобиям и новым страхам, как все это встряхнуло государственные машины", ― рассуждает Кривошеев.

Подача заявок на участие в VI Фестивале "Евразия.DOC" продлится до 10 августа, на молодёжный конкурс "Евразия.doc: 4 минуты" — до 10 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал радио Sputnik о подготовке к VI международному фестивалю документального кино "Евразия DOC"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц Гарри подробно рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by