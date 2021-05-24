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Кривошеев: на фестивале "Евразия DOC" ищем нерв, которым живет мир
24.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Фестиваль обещает быть супернасыщенным, отмечает собеседник Sputnik, поскольку слишком много событий уже случилось и еще произойдет до его старта в Беларуси, России, на всем пространстве СНГ, а Евразии и глобально в мире.
© Pixabay
Минск и Смоленск примут фестиваль документального кино "Евразия.DOC"
"У нас за пять лет принимают участие документалисты со всего мира ― от США и Канады до юго-восточной Азии. Каждый фестиваль мы стараемся нащупать тот нерв, которым живет современный мир, пространство Евразии и современные Беларусь и Россия", ― рассказывает Кривошеев.
На текущий год приходятся сразу несколько
"В Беларуси сейчас идет восстановление исторической справедливости с точки зрения признания геноцида белорусского и советского народа на территории БССР, оккупированной фашистами. Там ведь такие данные, там такие чудовищные преступления, которые до этого не были введены даже в историческую дискуссию, не то что в дискуссию журналистов и документалистов. Вот где поле для работы современных честных и откровенных авторов", ― сказал Кривошеев.
Также в этом году отмечается 75-летие завершения Нюрнбергского трибунала над главными нацистскими преступниками и вынесения им приговора.
"Этот трибунал впервые в истории человечества определил, что вселенское зло преступлений против человечности подпадает под международную юрисдикцию и за них придется нести ответственность без срока давности", ― отметил глава союза.
© Sputnik / Виктор Толочко
Есть в 2021 году и светлые юбилейные даты, вполне достойные новых документальных работ, в их числе ― годовщина первого полета в космос, открывшая новую эру в истории человечества.
"Тем ― огромное количество. Кроме того, мы не отрефлексировали пандемию, есть огромное количество работ, рассказывающих, как современный человек содрогнулся от пандемии, от тревоги за близких, и о том, как миллионы людей заперли на принудительный или добровольный карантин, как люди показали, с одной стороны, свои самые светлые качества, а с другой стороны, как это побудило к новым фобиям и новым страхам, как все это встряхнуло государственные машины", ― рассуждает Кривошеев.
Подача заявок на участие в VI Фестивале "Евразия.DOC" продлится до 10 августа, на молодёжный конкурс "Евразия.doc: 4 минуты" — до 10 сентября.
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Председатель белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал радио Sputnik о подготовке к VI международному фестивалю документального кино "Евразия DOC"...
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