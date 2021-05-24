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Принц Гарри подробно рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл
24.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новые откровения принца Гарри во время сольного интервью повергли фанатов в шок: герцог детально рассказал о суицидальных наклонностях Меган Маркл.
© REUTERS / POOL
В первом скандальном интервью Опре Уинфри Маркл, находясь на грани истерики,
Принц Гарри детально рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл: признание прозвучало в новом разговоре с Опрой в документальном мини-сериале "Я, которого вы не видите".
По словам младшего внука Елизаветы II, довести начатое дело до конца Маркл помешала ответственность. Экс-актриса так и не поддалась своим суицидальным слабостям во время беременности, так как не хотела, чтобы Гарри страдал из-за потери еще одной любимой женщины в своей жизни, но теперь - с наследником.
Гарри также заявил, что так и не решился рассказать семье о состоянии жены, так как стыдился того, что "ситуация зашла так далеко". К тому же он просто не верил, что к нему прислушаются и потому решил отречься от престола и уехать из Британии. В завершении своей исповеди принц заявил, что теперь "ничто и никто не заставит его молчать" - особенно перед
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Новые детали, всплывшие во время интервью принца с Опрой Уинфри, шокировали поклонников мятежных герцогов.
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