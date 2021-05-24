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Принц Гарри подробно рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл

24.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новые откровения принца Гарри во время сольного интервью повергли фанатов в шок: герцог детально рассказал о суицидальных наклонностях Меган Маркл.

© REUTERS / POOL
Принц Гарри рассказал о "ночном кошмаре", который длился 4 года

В первом скандальном интервью Опре Уинфри Маркл, находясь на грани истерики, рассказала, что хотела покончить с собой. Это заявление произвело фурор среди публики, ведь на тот момент экс-актриса была беременна первенцем Арчи. Теперь же стали известны новые детали того периода - о них рассказал главный свидетель происходящего.

Принц Гарри детально рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл: признание прозвучало в новом разговоре с Опрой в документальном мини-сериале "Я, которого вы не видите".

По словам младшего внука Елизаветы II, довести начатое дело до конца Маркл помешала ответственность. Экс-актриса так и не поддалась своим суицидальным слабостям во время беременности, так как не хотела, чтобы Гарри страдал из-за потери еще одной любимой женщины в своей жизни, но теперь - с наследником.

Гарри также заявил, что так и не решился рассказать семье о состоянии жены, так как стыдился того, что "ситуация зашла так далеко". К тому же он просто не верил, что к нему прислушаются и потому решил отречься от престола и уехать из Британии. В завершении своей исповеди принц заявил, что теперь "ничто и никто не заставит его молчать" - особенно перед рождением второго ребенка.

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Новые детали, всплывшие во время интервью принца с Опрой Уинфри, шокировали поклонников мятежных герцогов.
 
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