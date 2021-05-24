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Глава Еврокомиссии: лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть подвергнуты санкциям
Источник материала: Навiны
«Возмутительные и незаконные действия режима в Беларуси будут иметь последствия», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя
«Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть наказаны, — написала она в «Твиттере». — Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Европейский совет завтра обсудит, какие действия предпринять».
Освобождения журналиста потребовали также министры иностранных дел Дании Йеппе Кофод и Чехии Якуб Кульганек.
По словам Кофода, вызывает глубокую обеспокоенность перенаправление гражданского самолета в Минск под ложным предлогом.
«Мы обеспокоены тем, что белорусский режим злоупотребил международным авиационным правом для преследования своих противников», — заявил Кульганек.
Его предшественник на посту главы МИД Чехии Томаш Петржичек отметил в «Твиттере»: «Это просто за гранью. В последний раз подобные атаки мы пережили во время холодной войны. Лукашенко должен получить четкий ответ».
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.
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«Возмутительные и незаконные действия режима в Беларуси будут иметь последствия», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с...
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