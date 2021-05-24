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Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)

24.05.2021 09:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником 105553 опубликовал фотографии с проспекта Победителей в Минске. Там, на пересечении с улицей Саперов Mercedes S-Class столкнулся с автобусом. ДТП случилось вчера, 23 мая.

Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)
Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)
Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)

Другие наши читатели также видели последствия этой аварии.

«Серьезное ДТП возле ТЦ „Замок“. Что-то прилетело в заднюю часть автобуса, — сообщил пользователь с ником sdi48. — У автобуса в районе задней двери все в гармошку».

«Прилетел 221-й „Мерс“. Ну очень низко летел, пассажирская сторона в мясо», — ответил ему читатель с ником Апчхи.

В ГАИ Минска проинформировали, что ДТП случилось примерно в 19:00.

«По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Орловской. Проехав перекресток с улицей Саперов на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся со встречным автобусом городского маршрута, который совершал поворот налево», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина, пассажирка автобуса. Она была доставлена в больницу. Сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что неподчинение требованиям сигналов светофора и дорожных знаков не только влечет административные меры, но и может стать причиной серьезного ДТП», — добавили в ГАИ.

Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)
Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)
Напротив Дворца независимости Mercedes S-Class врезался в автобус (видео)

По информации «Минсктранса», с 19:23 на проспекте Победителей, улице Саперов в направлении улицы Тимирязева из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршруте №73. Движение было организовано по проспекту Победителей, местному проезду, улицам Орловской и Саперов. В 20:21 автобусы смогли проехать по обычному маршруту.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь нашего форума с ником 105553 опубликовал фотографии с проспекта Победителей в Минске. Там, на пересечении с улицей Саперов Mercedes S-Class столкнулся с...
 
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