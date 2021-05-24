Не дожидаясь официального запрета, некоторые авиакомпании начали облетать Беларусь

Это рейс Рига — Одесса и Рига — Тбилиси.





В мире вызвала большой резонанс принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту под конвоем военного истребителя и задержание журналиста Романа Протасевича. Главы многих стран высказались за то, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных авиарейсов.













Минск настаивает, что пилот Ryanair вчера сам принял решение приземлять в белорусской столице.





От публичных комментариев после прилета в Вильнюс с более чем восьмичасовой задержкой экипаж вчера отказался.

Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета. Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту ложного сообщения об опасности.