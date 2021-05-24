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Не дожидаясь официального запрета, некоторые авиакомпании начали облетать Беларусь
Источник материала: Партизан
Международные авиакомпании решили избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Как заметило
Это рейс Рига — Одесса и Рига — Тбилиси.
В мире вызвала большой резонанс принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту под конвоем военного истребителя и задержание журналиста Романа Протасевича. Главы многих стран высказались за то, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных авиарейсов.
Минск настаивает, что пилот Ryanair вчера сам принял решение приземлять в белорусской столице.
От публичных комментариев после прилета в Вильнюс с более чем восьмичасовой задержкой экипаж вчера отказался.
Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета. Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту ложного сообщения об опасности.
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Международные авиакомпании решили избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Как заметило Еврорадио, уже как минимум два...
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