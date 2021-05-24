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Умер художник Александр Соловьев — патриарх белорусского авангарда

24.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый белорусский художник Александр Соловьев умер на 95-м году жизни.



Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил художник Андрей Духовников. Александр Соловьев родился в 1926 году в России. В возрасте 17 лет стал партизаном, затем воевал на фронте. После войны окончил Мухинское училище. В Беларусь Соловьев попал в 1959-м, поступив Театрально-художественный институт, пишет Tut.by.


В 1965 году Соловьев приехал в Витебск, где долгие годы работал художником-постановщиком, позднее главным художником драматического театра имени Якуба Коласа. Как рассказывала TUT.BY искусствовед Надежда Усова, однажды этот коллектив отправился на гастроли в Москву и его декорациям, как когда-то работам Льва Бакста, устроили овации сразу после поднятия занавеса. По словам Усовой, в 1970-е годы в разгар советского застоя Соловьев обратился к абстракционизму и стал делать поразительные по философской образности и цветовой насыщенности вещи - своеобразные цветовые медитации — и выставлять их. В конце 1970-х его постоянно критиковали, а его выставки закрывали.


«Натюрморт», news.vitebsk.cc

Александра Соловьева — патриарха белорусского авангарда — признали еще при жизни. В 2016-м он подарил Национальному художественному музею в Минске десятки своих работ, которые были показаны там на персональной выставке.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Знаменитый белорусский художник Александр Соловьев умер на 95-м году жизни.
 
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