Умер художник Александр Соловьев — патриарх белорусского авангарда

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил художник Андрей Духовников. Александр Соловьев родился в 1926 году в России. В возрасте 17 лет стал партизаном, затем воевал на фронте. После войны окончил Мухинское училище. В Беларусь Соловьев попал в 1959-м, поступив Театрально-художественный институт,Tut.by.