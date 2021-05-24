Минчане щемятся в Смолевичи? Мэр Минска рассказал о планах по строительству жилья в городах-спутниках столицы

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"В этом году будет начато строительство 11 домов. В следующем планируем начать строительство такого же количества. И дальше осваивать уже третью площадку в Смолевичах", - рассказал Кухарев.





Мэр Минска отметил, что Смолевичи являются очень перспективной площадкой. "Граждане очень активно откликнулись. Когда формируются дома, на одну квартиру претендует 3-4 семьи. Указом президента было принято решение о том, что житель города Минска, независимо от постановки на учет (нуждающихся в улучшении жилищных условий - Прим.), может претендовать на строительство. Это дало возможность большому количеству граждан работать над строительством жилья в Смолевичах", - рассказал он.





Кухарев подчеркнул, что большое внимание при этом уделяется созданию инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания, в том числе - многодетных семей. "Ведется строительство детского сада, школы, планируем начинать строительство поликлиники", - отметил он. Мэр добавил, что в текущем году будет завершена реконструкция с расширением дороги на Смолевичи.





"Далее в течение двух лет мы планируем выйти на площадку Руденска", - добавил мэр. "Там находится ТЭЦ, которая позволит решить вопросы энергообеспечения жилья. Также, территории позволяют строить значительный по площади город", - подчеркнул он.



