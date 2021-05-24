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Цифра дня. Сколько за ночь собрали для Романа Протасевича
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На адвоката и помощь семье блогера, попавшего под каток репрессий белорусских властей.
Роман Протасевич, фото: pr0tez / Facebook
Роман Протасевич находился на борту самолета компании Ryanair, совершавшего регулярный рейс по маршруту Афины-Вильнюс. Официальной причиной экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска стало сообщение о якобы заложенной на борту бомбе, которое позже не подтвердилось. По приказу Лукашенко для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят боевой истребитель МиГ-29.
Весь
Более 6500 тысяч евро
Собрано на утро 24 мая
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На адвоката и помощь семье блогера, попавшего под каток репрессий белорусских властей.
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