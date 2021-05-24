Цифра дня. Сколько за ночь собрали для Романа Протасевича

Источник материала: Салiдарнасць

На адвоката и помощь семье блогера, попавшего под каток репрессий белорусских властей.





Роман Протасевич, фото: pr0tez / Facebook

Роман Протасевич находился на борту самолета компании Ryanair, совершавшего регулярный рейс по маршруту Афины-Вильнюс. Официальной причиной экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска стало сообщение о якобы заложенной на борту бомбе, которое позже не подтвердилось. По приказу Лукашенко для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят боевой истребитель МиГ-29.

Весь цивилизованный мир возмущен действиями белорусских властей. Неравнодушные, тем временем, решили помочь семье Романа, объявив в сети сбор средств на адвоката, передачи и прочие расходы.

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