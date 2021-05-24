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Самолеты AirBaltic начали облетать территорию Беларуси
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство над Беларусью должно быть закрыто после инцидента с самолетом Ryanair.
На скриншотах: рейс Тбилиси - Рига 20 мая и сегодня
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство над Беларусью должно быть закрыто после инцидента с самолетом Ryanair.
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