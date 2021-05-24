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Самолеты AirBaltic начали облетать территорию Беларуси

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство над Беларусью должно быть закрыто после инцидента с самолетом Ryanair.

Самолеты AirBaltic начали облетать территорию Беларуси

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Самолеты AirBaltic начали облетать территорию Беларуси

Как сообщает Наша Нiва, не дожидаясь официальных решений, самолеты AirBaltic начали облетать территорию Беларуси.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что воздушное пространство над Беларусью должно быть закрыто после инцидента с самолетом Ryanair.
 
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