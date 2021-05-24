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Премьер Литвы: пусть правосудие для Ашурка свершит Гаагский трибунал
Источник материала: Навiны
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии Витольда Ашурка, которого белорусские правозащитники признали политзаключенным.
На своей странице в «Твиттере» глава правительства написала, что это известие ее опечалило и одновременно привело в ярость.
«Пусть упокоится его душа в свободе. Пусть для него свершит правосудие Гаагский трибунал», — заявила Шимоните.
О
18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Он был
8 апреля Гродненский областной суд по результатам
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«Все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, а режим — привлечен к ответственности», — говорится в соболезновании МИД Эстонии.
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии Витольда Ашурка, которого белорусские правозащитники...
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