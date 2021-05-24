В Минске за долги по «коммуналке» впервые продают приватизированную жилплощадь

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Впервые в Минске за долги по коммунальным платежам выставят на продажу жилплощадь, находящуюся в частной собственности. Речь идет о доле в жилом помещении. Его совладельцем стала женщина, проживающая за пределами Беларуси. О ситуации рассказывает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о трехкомнатной квартире в доме на Ванеева, 10. Свою часть квартиры женщина получила по наследству, однако «квадраты», судя по всему, были ей не нужны. Счета она не оплачивала с октября 2016 года.

— Взысканием задолженности занимаются специалисты РСЦ. Пытались сделать это через суд, подключались судебные исполнители. Официальное уведомление направили по последнему известному месту жительства, но основная проблема в том, что нет возможности связаться с должником. По имеющейся информации, женщина уже долгое время живет в России. Где именно, по какому адресу — неизвестно. РСЦ даже обращался в правоохранительные органы, чтобы неплательщицу объявили в розыск. В итоге в прошлом году документы передали нашему предприятию, а мы подали иск в суд о понуждении к отчуждению доли жилого помещения согласно ст. 137 Жилищного кодекса Республики Беларусь. В марте 2020-го суд Партизанского района вынес заочное решение об удовлетворении иска, а также обязал взыскать с гражданки в пользу «Минских городских общежитий» сумму уплаченной государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу 28 апреля 2020 года, — рассказала юрисконсульт предприятия «Минские городские общежития», которому принадлежит квартира, Анастасия Юшкевич.

По законодательству у должника был год, чтобы погасить задолженность либо продать принадлежащие ему «квадраты». В противном случае эта жилплощадь подлежит принудительной продаже с публичных торгов в судебном порядке. После уже бывшему владельцу «в течение двух месяцев передается в собственность другое жилое помещение, по общей площади менее занимаемого им жилого помещения и (или) уступающее ему по своим потребительским качествам, в том числе в ином населенном пункте (…), а также выплачивается стоимость проданного жилого помещения за вычетом стоимости передаваемого в собственность жилого помещения, затрат на отчуждение жилого помещения и погашение задолженности (в случае ее наличия) по плате за жилищно-коммунальные услуги, возмещению расходов на электроэнергию».

Срок добровольного исполнения решения суда истек 28 апреля 2021-го. К этому дню сумма задолженности составила 10 тыс. 40 рублей 31 копейку (2541,06 рубля — основной долг и 7499,25 рубля — пеня). Но женщина до сих пор не дала о себе знать. Не исключено, что она не в курсе судебного решения: уведомление в Россию не направляли, так как ее адрес неизвестен. Возможно и то, что ее просто не интересует судьба наследства.

— Второй совладелец — дочь умершего собственника — изъявляла желание выкупить долю, и по закону она имеет на это первоочередное право. Но при условии, что продавец известит ее о намерении продать свою долю с указанием стоимости в письменной форме, а такого извещения не поступало, — обрисовывает картину юрисконсульт. — Значит, имущество выставят на публичные торги, и у всех потенциальных покупателей будут равные условия. Стоимость доли определит судебный исполнитель при содействии специализированной организации. Выиграет тот, кто предложит наиболее высокую цену. Учитывая специфичность реализуемого объекта, вряд ли он вызовет большой интерес. Не исключено, что дочь умершего собственника будет единственным покупателем и сможет приобрести долю по начальной стoимoсти. Последующая процедура изложена в Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции. Так, судебный исполнитель составит акт о проведении торгов, на счет органа принудительного исполнения покупатель внесет сумму. У него останутся на руках копии актов о состоявшихся торгах и передачи имущества.

Из этих денег прежде всего будет оплачена задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Но что делать с остатком, если таковой будет? В ст. 137 Жилищного кодекса прямо говорится, что за оставшиеся средства приобретается другая жилплощадь. Есть сомнения, что их хватит даже на комнатку в коммуналке где-нибудь в провинции. Покупать долю в размере нескольких квадратных метров тоже не выход, да и принятым стандартам по жилплощади на одного человека это противоречит. Наконец, проживающей в России и забывшей о наследстве женщине вряд ли понадобится еще более крошечная недвижимость в Беларуси. Возможно, этот остаток ей просто выдадут деньгами, конечно, при условии, что «выселенка» вообще его потребует.

— В судебной практике подобных дел еще не было. Поэтому сложно прогнозировать, чем все закончится, — резюмирует Юшкевич.