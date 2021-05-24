Представили концепт нового iPod для аудиофилов

Источник материала: Onliner

Оригинальному iPod в этом году исполняется 20 лет. Но из продажи эта продуктовая линейка практически исчезла — найти можно только iPod седьмого поколения с сенсорным экраном. А так как на днях представили Apple Music Lossless, выпуск плеера с акцентом на это мог бы стать отличным способом отпраздновать важную дату.

Но поскольку никаких слухов о новом плеере нет, энтузиасты решили воплотить его в самостоятельном концепте. Встречайте iPod Max — плеер, который будет по проводу связываться с условными AirPods Max 2, чтобы передавать максимально лучшее качество звучания, чего невозможно добиться сейчас по воздуху.









iPod Max мог бы стать продуктом для аудиофилов. Выполненный в классическом дизайне, с кастомизированной iOS под аудиоприложения Apple: музыка, подкасты, аудиокниги и новости.