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Представили концепт нового iPod для аудиофилов

24.05.2021 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оригинальному iPod в этом году исполняется 20 лет. Но из продажи эта продуктовая линейка практически исчезла — найти можно только iPod седьмого поколения с сенсорным экраном. А так как на днях представили Apple Music Lossless, выпуск плеера с акцентом на это мог бы стать отличным способом отпраздновать важную дату.

Но поскольку никаких слухов о новом плеере нет, энтузиасты решили воплотить его в самостоятельном концепте. Встречайте iPod Max — плеер, который будет по проводу связываться с условными AirPods Max 2, чтобы передавать максимально лучшее качество звучания, чего невозможно добиться сейчас по воздуху.

Представили концепт нового iPod для аудиофилов
Представили концепт нового iPod для аудиофилов

iPod Max мог бы стать продуктом для аудиофилов. Выполненный в классическом дизайне, с кастомизированной iOS под аудиоприложения Apple: музыка, подкасты, аудиокниги и новости.

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Оригинальному iPod в этом году исполняется 20 лет. Но из продажи эта продуктовая линейка практически исчезла — найти можно только iPod седьмого поколения с сенсорным...
 
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