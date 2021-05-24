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Очевидцы: во время нелегальных гонок случилось ДТП, пострадал мотоциклист (видео)

24.05.2021 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Из нескольких источников приходит информация о том, что в ночь с пятницы на субботу под Минском проходили нелегальные гонки. Заезды устроили примерно в 40—50 км от столицы на гродненской трассе. По информации очевидцев, мероприятие закончилось серьезной аварией и последующим пожаром. Сообщается, что пострадал мотоциклист.

«На нелегале этой ночью. Мот ехал по дороге, а в это время Mitsubishi выезжал с обочины, мот врезался в авто, после контакта отбросило еще на встречку, где зацепило еще два авто, — такая информация появилась в Instagram пользователя AвтоОхотник. — Пилот в больнице с переломом бедра».

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Из нескольких источников приходит информация о том, что в ночь с пятницы на субботу под Минском проходили нелегальные гонки. Заезды устроили примерно в 40—50 км от...
 
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