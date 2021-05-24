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Это больно, портятся зубы и взрослым поздно? Врач развеяла популярные мифы о лечении брекетами

24.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это больно, портятся зубы и взрослым поздно? Врач развеяла популярные мифы о лечении брекетами

Мифы о лечении брекетами в программе «Наше утро» на ОНТ развеет врач-ортодонт Катерина Юркевич.

Общеустановленное правило – стоматолога следует посещать дважды в год, а при наличии проблем – каждые три месяца. При болезненных ощущениях, травме лица и челюсти, дефектах ее смыкания, сложностях глотания и жевания нужно обращаться к врачу. Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьезным патологиям зубов и челюсти, а также иным заболеваниям нестоматологического профиля, например, к тонзиллиту. Важно чистить зубы в идеале после каждого приема пищи или использовать зубную нить. При кровотечении десен, их приподнятии следует данную проблему решать у стоматолога, а не ограничиваться полосканием полости рта травяными или специальными растворами.

Ежегодно рекомендуется проводить гигиеническую чистку полости рта у стоматолога. 

Затронем тему ортодонтических мифов.

Катерина Юркевич, врач стоматолог-ортодонт: «Один из распространенных мифов, что лечение брекетами – это больно». 

В настоящее время производители брекетов и доктора предлагают самые хорошо контролируемые и безопасные брекеты, утвержадет врач. При лечении брекет-системами применяются минимальные силы и нагрузки на зубы, которые рассчитываются индивидуально. При перемещении зубов может появиться некоторый дискомфорт на короткий промежуток времени.

Миф номер два – брекеты портят зубы. Многие думают, что брекеты портят зубы, и из-за них появляется кариес.

Катерина Юркевич, врач стоматолог-ортодонт: «С брекетами никогда не возникает кариес, так как перед установкой мы тщательно вычищаем поверхность, а вот вокруг него необходимо чистить ершиками, монопучковой щеткой, флоссом и ирригатором».

Миф номер три – во взрослом возрасте брекеты носить поздно. Врач отмечает, что это один из самых распространенных стереотипов.

Катерина Юркевич, врач стоматолог-ортодонт: «На самом деле это не так. Исправить положение зубов с помощью брекетов можно в любом возрасте. Исправляя прикус, вы нормализуете дыхание, тонус мышц головы, лица, шеи и осанки. А также надолго сохраните ваши зубы функциональными и красивыми».

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Мифы о лечении брекетами в программе «Наше утро» на ОНТ развеет врач-ортодонт Катерина Юркевич. Общеустановленное правило – стоматолога следует посещать дважды в...
 
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