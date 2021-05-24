Фестиваль песчаных скульптур «Мир без границ» открылся в Санкт-Петербурге

Источник материала: ОНТ

«Мир без границ»! Говорящее название фестиваля песчаных скульптур даже не в полной мере отражает красоту и монументальность зрелища, которое сейчас можно наблюдать в Санкт-Петербурге.

Большинство представленных здесь работ посвящены достопримечательностям разных стран и континентов. Самое крупное произведение – почти десятиметровый сказочный замок. Скульптуры надо защищать от дождя, поэтому их покрывают специальным водоотталкивающим составом. Благодаря ему, любоваться работами можно всё лето. Фестиваль на берегах Невы продлится до 15 сентября.

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