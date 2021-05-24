«Бабушка в деревне до сих пор делает свадебные караваи». Как работают над историческим наследием в НАН Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев. В Академии и сейчас постоянно проводятся научно-популярные лекции, мастер-классы для одаренных школьников, работают школы юных ученых, и проходят экскурсии в научно-исследовательские организации. Корреспонденты ОНТ побывали в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси и узнали, как работают над историческим наследием.

Обряды, приметы и неповторимый белорусский фольклор. Для Алёны Павловой экспедиции, поиск информации о том, как жили наши предки, написание научных статей и участие в конференциях - вся жизнь. Она и еще 200 сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси постоянно узнают что-то новое об истоках белорусской идентичности.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «Мы ежегодно выезжаем в экспедиции, и в каждой деревне мы можем найти для себя что-то интересное. Из последнего - была экспедиция в Бобруйский район, деревня Петровичи, где живет бабушка, которая до сих пор сама делает свадебные караваи. Так как тема моей диссертации “Свадебные обряды и традиции”, для меня это было такой невероятной возможностью, которой я воспользовалась. Мне показали, из каких ингредиентов его делают, потому что в каждом регионе караваи всегда отличались, показали, я сама приняла участие в этом обряде».

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы включает три института, каждый изучает конкретное направление. Пожалуй, самые колоритные - этнография, языкознание и литература. Сотрудники института изучают старинную архитектуру, историко-культурное наследие, народное творчество. За 60 лет экспедиций по всей стране ученые собрали почти полмиллиона памятников устно-поэтического творчества - преданий, легенд, сказок и песен. Также коллектив работает над крупными научными трудами - институт подготовил 60-томное издание о белорусском народном творчестве, куда вошли ценные фольклорные находки. Сейчас подходит к концу работа над большая серией о городах и деревнях.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «24 тыс. и более населенных пунктов страны - хутора, деревни и местечки, города, со всей атрибуцией, со всей драматичной и, может быть, патриотичной историей. В этом многотомнике более 6000 памятников, посвященных ВОВ».

Языковеды открывают историю Беларуси с другой стороны - за 90 лет работы собрали уникальную коллекцию диалектов разных уголков страны. Итогом стало 37-томное издание словарей. Литературоведы изучают памятники древней белорусской письменности. Евангелие, труды просветителей совершенно разных эпох, стихи. А совсем недавно вышло издание уже о современной белорусской литературе.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «Конечно, это не имеет зрелищности, но, тем не менее, без хорошей литературы не может быть хорошей драматургии, не может быть хороших учебников».

Три года назад со дна Немана подняли 8-метровую лодку. Необычный экспонат нашли рыбаки. Приехавшие на место историки опознали в ней «човен-долбленку», которой, по предположениям, больше 100 лет. Ее поместили в музей древнебелорусской культуры, который находится в Центре. Здесь собраны наиболее значимые памятники от каменного века до конца XX столетия. Кстати, все без исключения экспонаты музея – оригиналы.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «Здесь есть и виды древнего художественного творчества. Здесь есть ценнейшая коллекция иконописи и ткачества».

Все многолетние наработки Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси лежат в основе учебных программ вузов. К слову, в институтах центра трудится довольно много молодых ученых, а значит, что нас ждет еще много открытий.

Фото с сайта grodnonews.by

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