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«Бабушка в деревне до сих пор делает свадебные караваи». Как работают над историческим наследием в НАН Беларуси?

24.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бабушка в деревне до сих пор делает свадебные караваи». Как работают над историческим наследием в НАН Беларуси?

Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев. В Академии и сейчас постоянно проводятся научно-популярные лекции, мастер-классы для одаренных школьников, работают школы юных ученых, и проходят экскурсии в научно-исследовательские организации. Корреспонденты ОНТ побывали в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси и узнали, как работают над историческим наследием.

Обряды, приметы и неповторимый белорусский фольклор. Для Алёны Павловой экспедиции, поиск информации о том, как жили наши предки, написание научных статей и участие в конференциях - вся жизнь. Она и еще 200 сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси постоянно узнают что-то новое об истоках белорусской идентичности.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси«Мы ежегодно выезжаем в экспедиции, и в каждой деревне мы можем найти для себя что-то интересное. Из последнего - была экспедиция в Бобруйский район, деревня Петровичи, где живет бабушка, которая до сих пор сама делает свадебные караваи. Так как тема моей диссертации “Свадебные обряды и традиции”, для меня это было такой невероятной возможностью, которой я воспользовалась. Мне показали, из каких ингредиентов его делают, потому что в каждом регионе караваи всегда отличались, показали, я сама приняла участие в этом обряде».

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы включает три института, каждый изучает конкретное направление. Пожалуй, самые колоритные - этнография, языкознание и литература. Сотрудники института изучают старинную архитектуру, историко-культурное наследие, народное творчество. За 60 лет экспедиций по всей стране ученые собрали почти полмиллиона памятников устно-поэтического творчества - преданий, легенд, сказок и песен. Также коллектив работает над крупными научными трудами - институт подготовил 60-томное издание о белорусском народном творчестве, куда вошли ценные фольклорные находки. Сейчас подходит к концу работа над большая серией о городах и деревнях.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси«24 тыс. и более населенных пунктов страны - хутора, деревни и местечки, города, со всей атрибуцией, со всей драматичной и, может быть, патриотичной историей. В этом многотомнике более 6000 памятников, посвященных ВОВ».

Языковеды открывают историю Беларуси с другой стороны - за 90 лет работы собрали уникальную коллекцию диалектов разных уголков страны. Итогом стало 37-томное издание словарей. Литературоведы изучают памятники древней белорусской письменности. Евангелие, труды просветителей совершенно разных эпох, стихи. А совсем недавно вышло издание уже о  современной белорусской литературе.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси«Конечно, это не имеет зрелищности, но, тем не менее, без хорошей литературы не может быть хорошей драматургии, не может быть хороших учебников».

Три года назад со дна Немана подняли 8-метровую лодку.  Необычный экспонат нашли рыбаки. Приехавшие на место историки опознали в ней «човен-долбленку», которой, по предположениям, больше 100 лет. Ее поместили в музей древнебелорусской культуры, который находится в Центре. Здесь собраны наиболее значимые памятники от каменного века до конца XX столетия. Кстати, все без исключения экспонаты музея – оригиналы.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси«Здесь есть и виды древнего художественного творчества. Здесь есть ценнейшая коллекция иконописи и ткачества».

Все многолетние наработки Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси лежат в основе учебных программ вузов. К слову, в институтах центра трудится довольно много молодых ученых, а значит, что нас ждет еще много открытий.

Фото с сайта grodnonews.by

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Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев. В Академии и сейчас постоянно проводятся научно-популярные...
 
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