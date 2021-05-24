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В Беларуси продолжается проверка боеготовности ракетных войск

24.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается проверка боеготовности ракетных войск

Современная техника на страже государственной безопасности. В Беларуси продолжается проверка боеготовности ракетных войск. 

В ней участвуют воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган». Всего задействовано не менее 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. После подготовки подразделения выдвигаются на полигоны для практической отработки учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

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Современная техника на страже государственной безопасности. В Беларуси продолжается проверка боеготовности ракетных войск.  В ней участвуют воинские части и...
 
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