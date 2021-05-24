КГК проводит «горячую линию» по вопросам фермерской торговли сельхозпродукцией

Источник материала: ОНТ

Фермер должен иметь возможность свободно торговать. Комитет государственного контроля принимает информацию о доступности рынков для производителей сельхозпродукции. 24 мая – последний день работы «горячей линии».

С 10 утра до часу дня по телефону 8 (017) 328-69-40 можно сообщить о проблемах функционирования рынков: наличие торговых мест, стоимость аренды, соблюдение продавцами правил торговли. Самые частые предложения – организовать места для желающих продать небольшое количество продукции. Комитет госконтроля рассмотрит все факты и по возможности примет меры. Напомним, о необходимости создания комфортных условий торговли для фермеров недавно говорил Президент во время посещения продовольственного рынка в Валерьяново под Минском.

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