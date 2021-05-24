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В Литве возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна

24.05.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс, возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас после того, как поздно вечером борт приземлился в Вильнюсе.

"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", - сказал он.

Представитель полиции обрисовал первичную информацию. "Похоже, что в самолете возник конфликт, что было заявлено о взрывном устройстве. Это стало одной из причин приземления в Минске", - отметил Арлаускас.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс,...
 
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