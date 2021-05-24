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Российский гонщик белорусского происхождения Никита Мазепин впервые в карьере финишировал в «Формуле-1» не на последнем месте

24.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин впервые в своей карьере финишировал в гонке «Формулы-1» не на последнем месте. На Гран-при Монако 23 мая он финишировал 17-м, обогнав своего партнера по команде немца Мика Шумахера.





Как пишет Sports.ru, руководство «Хаас» велело Шумахеру, у которого возникли проблемы с болидом, уступить Мазепину дорогу.

Победителем Гран-при Монако стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов. Ферстаппен выиграл этот этап впервые в карьере. После этой победы Ферстаппен вышел на первое место в чемпионате. В ходе гонки Мазепин (как и Шумахер) отстали от него на три круга.

Сезон 2021 года — дебютный для Никиты Мазепина в «Формуле-1». В своей первой гонке, состоявшейся 28 марта, Мазепин сошел с дистанции в первом же круге. В следующих трех этапах он финишировал на последнем месте.

Никита Мазепин — сын бизнесмена белоруса Дмитрия Мазепина, основного владельца «Уралкалия». 
 
 
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин впервые в своей карьере финишировал в гонке «Формулы-1» не на последнем месте. На Гран-при Монако 23 мая он...
 
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