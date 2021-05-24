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БНПО: Цель — войти в число 50 крупнейших перестраховочных компаний мира

24.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор Белорусской национальной перестраховочной организации Андрей Унтон в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил, что цель компании — войти в число 50 крупнейших перестраховочных компаний мира.

- В дальнейшем мы сосредоточимся на привлечении рисков из-за рубежа, на поддержке экспорта белорусских услуг. Статус господдержки позволяет двигать большие проекты. Мы долго являлись ассоциированным членом Ассоциации страховых компаний Азии и Африки и вот спустя 5 лет добились, что полноценно участвуем в получении рисков из этого региона.

Отвечая на вопрос о том, зачем выходить на экзотичные рынки, Унтон сказал, что на таких рынках у БНПО есть одно большое конкурентное преимущество — преимущество госкомпании с большим капиталом.

- Это позволяет быть заметными на рынке Латинской Америки, других. Для нас ниша на рынке всегда есть. Это позволяет нам предлагать быстрый и качественный сервис и получать экзотические риски в перестрахование. В нашем портфеле есть имущественные риски таких компаний, как «Фольксваген», «Водафон», «Роллс Ройс». Эти компании могут не предполагать, что доля их имущества может быть перестрахована у нас.

Топ-менеджер добавил, что в целом инвестиционный портфель БНПО сформирован из рисков имущества, при этом присутствуют риски со всего мира — от деревянных филадельфийских церквей до креветочных фирм из Австралии.

- То есть набор экзотических рисков с обычными промышленными у нас также представлен.
 
 
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Гендиректор Белорусской национальной перестраховочной организации Андрей Унтон в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил, что цель компании — войти в число 50...
 
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