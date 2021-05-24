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Вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку — это россиянка Софья Сапега
Источник материала: Партизан
Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.
Как стало известно
Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».
«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.
Задержание дочери изданию
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Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.
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