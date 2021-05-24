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Вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку — это россиянка Софья Сапега

24.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.

Вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку — это россиянка Софья Сапега
Как стало известно «Русской службе Би-би-си», вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». 

«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Задержание дочери изданию "Наша нива" также подтвердил отец Софии.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.
 
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