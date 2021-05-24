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Путин является глубоко антисоветским человеком, он русский монарх – Белковский

24.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В РФ романтизация советского периода истории началась не при президенте Владимире Путине.


Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в записи, которая была опубликована 22 мая.

"Постсоветские элиты в той или иной степени собираются опираться на советское прошлое, в том числе в символическом плане и ключе. Эта романтизация "совка" началась именно тогда, в 90-е, а не при Путине. Это совпало, естественно, с ностальгией одной части дорогих и недорогих россиян по собственной молодости, поскольку молодость всегда прекрасна", – сказал он.

Политолог отметил, что при этом "именно в молодости совершается наибольшее количество ошибок и закладываются основы для очень серьезных нарушений и отклонений потом".

"И потом пришел Владимир Владимирович Путин, который уже должен был утолить глубокие психические и психологические раны большинства населения бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которое в 90-е годы лишилось социального капитала и было выброшено куда-то на обочину. Им нужно было сказать: "Нет, жизнь не прошла зря. Советский период был хорош", – объяснил Белковский.

По его словам, "сам Владимир Путин, безусловно, является глубоко антисоветским человеком".

"Его переход от становления к зрелости случился в первой половине 90-х годов в так называемом "бандитском Петербурге", для которого он был ключевой системообразующей фигурой, как и совокупность тех "кровавых болот" северной столицы – для него самого. Но он же не просто частное лицо. Он русский монарх. И он обязан заботиться о душевном здоровье своих подданных. И он заботится о нем с помощью возрождения неосоветской мифологии, никак не совпадающей с политической практикой нынешнего режима, зато позволяющей думать, что тоталитарная империя – это совсем даже не плохо, а очень хорошо", – считает Белковский.

Контекст:


- Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

- В России в последние годы усилили контроль за распространением информации об истории страны и ее предшественника, СССР. В частности, официальные власти отвергают роль Москвы в развязывании Второй мировой войны и продвигают пропагандистские штампы, присущие временам Советского Союза.
 
 
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