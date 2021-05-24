Ждать ли в Беларуси новых театров

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто мог предположить, что накануне революции в Москве организуется знаменитый театр – МХАТ? Кто мог подумать о том, что в голодное время двадцатых годов появится знаменитый Вахтанговский театр? А наш Купаловский именно в двадцатых годах сделал свои первые шаги. Все это лишний раз подтверждает простую истину – творчество и обстоятельства не всегда в ладу. Театральная жизнь – это не просто постановка и показ спектаклей. Это накопление внутренних резервов, сочетание событий и мощный всплеск созидательной энергии.

Многие сейчас грустят без событий в искусстве, но творческая жизнь не затихла. Она притаилась и приготовилась к рывку, как это случилось накануне девяностых годов прошлого века.

В 1980 году в СССР стали появляться так называемые альтернативные театры. Альтернативные чему? Государственным. Это небольшие коллективы творческих людей, которые, как тогда шутили, широко известные узкому кругу людей.

Там собирались артисты и режиссеры, которым хотелось создавать спектакли, по каким-либо причинам невозможные в рамках официального театра. Это не было связано с запрещенными темами. Просто какая-нибудь яркая пьеса не вписывалась в репертуар, а артистам там находились интересные яркие роли. В какой-то мере это было свободное, не регламентированное временем творчество и практически на общественных началах – без денег. Если все складывалось удачно, то образовывалась студия и кто-нибудь из спонсоров брал ее под свое крыло.

Как свидетельствовала практика, многочисленные рецензии и научные статьи, в Беларуси студийное движение было самым многочисленным и ярким с точки зрения эстетики и формы. Около десяти проектов, большинство из которых приютили Дома культуры предприятий. Наиболее знаменитыми и посещаемыми были студия Рида Талипова "На площади Победы" и студия Витаса Григалюнаса "Диалог", отдельные спектакли Владимира Матросова, Владимира Савицкого, Виталия Барковского, Николая Трухана.

Больше чем другим энтузиастам повезло Витасу Григалюнасу, который получил интересное помещение и стал художественным руководителем "Альтернативного театра". Богатые люди сделали это помещение не просто театром, а культурным центром, где проводились выставки, встречи по интересам, куда приезжали из России выступать звезды театра и кино.

Три спектакля "альтернативщиков" гремели в столице. Это "Король умирает" Эжена Ионеско, "Горе от ума" Александра Грибоедова и "Комедия" Марашевского. Французский драматург, классик театрального авангарда. Русский писатель, основоположник профессиональной драматургии. Полузабытый драматург, просветитель и профессор риторики, которого также считают основоположником белорусской драматургии.

Нечаянно сложившаяся воедино троица определила направление и важность нового театра. Кстати, "Комедия", написанная в эстетике классицизма и современно обработанная, стала полноценной народной комедией и вот уже почти сорок лет после постановки в Альтернативном театре с огромным успехом играется на театральных сценах страны. В Молодечно и Гродно и в народных театрах она держится в репертуаре десятилетиями.

Из этих трех спектаклей Альтернативного театра вышли известные нынче актеры Анатолий Голуб (служит в театре-студии киноактера), Виктор Васильев (Председатель союза кинематографистов и актер Молодежного театра), Игорь Забара (который успешно занимается режиссурой и бизнесом на Украине). Сам Григалюнас руководит Белорусским цирком. Артур Шуляк стал успешным бизнесменом и попытался в 2016 году создать что-то наподобие Альтернативного театра – клуб-театр в центре Минска.

Актер Анатолий Голуб по-прежнему играет с друзьями "Комедию" в антрепризном варианте. Он стал режиссером этого спектакля.

Особенно хочется остановится еще на одном "альтернативщике". Это Юрий Кулик. Он работал актером, режиссером и директором театра юного зрителя. К сожалению, рано ушел из жизни. Оставил наследство в виде нескольких пьес.

Как видите, альтернативная служба театру не пропала даром. У каждого она продолжилась в виде самостоятельных проектов.

Юрия Кулика не стало в 2013 году, но память о нем оживилась этой весной. Его последнюю и очень непростую пьесу поставила в Минском ТЮЗе режиссер Анна Козлова. Это сказка для взрослых "Шамаціла". Слово белорусское, на русский язык не переводится. Ближе всего к нему по смыслу "домовой". У славянских народов – это дух дома, покровитель семьи. У белорусов – домовик. Но статусы у домового и шамотилы разные, хотя тот и другой все равно нечистая сила. Это такой домашний чертенок: маленький, рыжий, очень шаловливый. Духи бывают злые и добрые. Шамотила – добрый и шуршащий.

Талантливый драматург предложил сказку необычную. Сказки для взрослых без морализаторства писали Н. Некрасов, А. Толстой, М. Салтыков-Щедрин. В обычных детских сказках стираются границы между реальной жизнью и волшебством. В "Шамотиле" волшебства нет. Для взрослых потусторонний мир особый, философский. В этой притче присутствует взгляд на взрослых как на детей, которые сохранили свое естество, но приобрели знания и задумываются над смыслом жизни.

Конечно, это абсолютно взрослый спектакль в детском театре. Недаром в нем участвуют все три возрастные и заслуженные тюзовские артисты, которые давно уже не изображают зайчиков и волков. В каком-то смысле эту новую работу театра тоже можно назвать альтернативной. Возможно, первая сказка для взрослых даст начало появлению новых театральных проектов.