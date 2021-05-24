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Рядом с Аффлеком в наряде богини: в сеть попали новые фото Дженнифер Лопес

24.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская поп-певица Дженнифер Лопес продолжает дразнить СМИ и фанатов: звезда снова намекнула на то, что нашла утешение в объятиях бывшего бойфренда Бена Аффлека.

Новость о том, что Лопес воссоединилась с голливудским актером, просочилась в сеть после расставания звезды с женихом Алексом Родригесом. Стало известно, что Аффлек не стал терять времени даром и сразу же начал ухаживать за экс-возлюбленной, заваливая ее смс-ками с комплиментами и предложениями о встрече. И это действительно сработало.

Лопес уже не пытается скрывать тот факт, что проводит время с Аффлеком: пара перемещается по особнякам певицы и даже попадает в прицелы папарацци.

Очередной уикенд в Майами - новое подтверждение для фанатов. Репортеры иностранных изданий засняли момент, когда Лопес и Аффлек позировали на балконе в лучах заката, а после вместе спустились в дом.

При этом счастливая улыбка не сходила с лица певицы, которая появилась в кадре в голубом сарафане макси, напоминающем образ греческой богини.

После расставания с женихом Лопес не только встретилась с экс-возлюбленным: звезда сделала самую модную прическу сезона и вдохновила поклонниц.

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-возлюбленные продолжают подогревать слухи о своем воссоединении спустя 18 лет - и при этом выглядят действительно счастливыми.
 
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