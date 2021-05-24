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Рядом с Аффлеком в наряде богини: в сеть попали новые фото Дженнифер Лопес
24.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская поп-певица Дженнифер Лопес продолжает дразнить СМИ и фанатов: звезда снова намекнула на то, что нашла утешение в объятиях бывшего бойфренда Бена Аффлека.
Новость о том, что Лопес воссоединилась с голливудским актером, просочилась в сеть после расставания звезды с женихом Алексом Родригесом. Стало известно, что Аффлек не стал терять времени даром и сразу же
Лопес уже не пытается скрывать тот факт, что проводит время с Аффлеком: пара перемещается по особнякам певицы и даже попадает в прицелы папарацци.
Очередной уикенд в Майами - новое подтверждение для фанатов. Репортеры иностранных изданий засняли момент, когда Лопес и Аффлек позировали на балконе в лучах заката, а после вместе спустились в дом.
При этом счастливая улыбка не сходила с лица певицы, которая появилась в кадре в голубом сарафане макси, напоминающем образ греческой богини.
После расставания с женихом Лопес не только встретилась с экс-возлюбленным: звезда сделала
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Экс-возлюбленные продолжают подогревать слухи о своем воссоединении спустя 18 лет - и при этом выглядят действительно счастливыми.
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