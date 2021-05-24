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«Международная амнистия» потребовала немедленно освободить Протасевича

24.05.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанного в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair Романа Протасевича необходимо немедленно освободить, заявила организация «Международная амнистия» в своем пресс-релизе, который поступил в БелаПАН.

«Международная амнистия» потребовала немедленно освободить Протасевича

«Ситуация здесь простая. Мало сомнений в том, что белорусские власти использовали ложную угрозу взрыва бомбы и истребитель МиГ, чтобы заставить самолет, летевший из одной страны Европейского союза в другую, приземлиться с явно одной целью: задержать находящегося в изгнании критически настроенного журналиста, которого они очень хотели заставить замолчать», — заявила директор «Международной амнистии» по Восточной Европе и Центральной Азии Мэри Стразерс.

«Хотя это звучит как необычный голливудский сюжет, на самом деле это не так, — подчеркнула представитель организации. — Реальность этого очевидного акта воздушного пиратства пугает. Европейский союз и остальной мир должны незамедлительно отреагировать и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должно быть разрешено покинуть Беларусь и отправиться в страну по своему выбору».

Немедленного освобождения Протасевича потребовали целый ряд западных стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

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Теги: Минск
 
 
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Задержанного в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair Романа Протасевича необходимо немедленно освободить, заявила организация
 
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