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Рубль укрепился ко всем трем валютам

24.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу закончились очередным антирекордом доллара: он достиг минимума за девять месяцев. Дешевле этого последний раз американская валюта стоила в конце августа — 2,4856 белорусского рубля. К понедельнику валюты решили взять реванш и пошли в рост.

На старте торгов доллар прибавил 0,05 копейки и стал стоить 2,5085 белорусского.

Евро набрал 0,19 копейки. Он стартовал с отметкой 3,0655 белорусского.

Сотня российских рублей тоже подросла на 0,30 копейки, до 3,4100.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу закончились очередным антирекордом доллара: он достиг минимума за девять месяцев. Дешевле этого последний...
 
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