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Помимо Романа Протасевича, которого сняли с самолета RyanAir, не выходит на связь его девушка — София Сапега
Источник материала: Onliner
Вчера во время вынужденной посадки в Минске рейса RyanAir с борта самолета сняли Романа Протасевича. С тех пор не выходит на связь и его спутница София Сапега, эту информацию журналистам Onliner подтвердили знакомые девушки.
23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза»,
«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — сказал Милта.
Onliner обратился за комментарием в МВД.
«Сейчас не имеем данной информации, если что-то станет известно, появится в официальном телеграм-канале ведомства», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
(будет дополнено)
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Помимо Романа Протасевича, которого сняли с самолета RyanAir, не выходит на связь его девушка — София Сапега
Вчера во время вынужденной посадки в Минске рейса RyanAir с борта самолета сняли Романа Протасевича. С тех пор не выходит на связь и его спутница София Сапега, эту...
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