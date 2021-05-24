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Помимо Романа Протасевича, которого сняли с самолета RyanAir, не выходит на связь его девушка — София Сапега

24.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера во время вынужденной посадки в Минске рейса RyanAir с борта самолета сняли Романа Протасевича. С тех пор не выходит на связь и его спутница София Сапега, эту информацию журналистам Onliner подтвердили знакомые девушки.

23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза», рассказал BBC официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — сказал Милта.

Onliner обратился за комментарием в МВД.

«Сейчас не имеем данной информации, если что-то станет известно, появится в официальном телеграм-канале ведомства», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера во время вынужденной посадки в Минске рейса RyanAir с борта самолета сняли Романа Протасевича. С тех пор не выходит на связь и его спутница София Сапега, эту...
 
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