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Через неделю любой желающий сможет купить Aurus Senat
Источник материала: Onliner
Через неделю, 31 мая, россияне начнут серийное производство представительского седана Aurus Senat. Это важный момент для автопрома РФ: в стране очень давно не выпускались модели подобного класса. Начиная с июня компания будет собирать машины для обычных клиентов (а не только чиновников).
Как пишет \
Базовая версия седана Aurus Senat будет продаваться по цене от 18 млн рублей (244 тысячи долларов). Но изначально россияне будут собирать только топовые модификации по цене от 22 млн рублей ($300 тысяч). В движение машину приводит 600-сильный 4,4-литровый бензиновый V8. Коробка передач — 9-АКП, привод — на обе оси.
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
серый, хетчбэк, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
белый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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Через неделю, 31 мая, россияне начнут серийное производство представительского седана Aurus Senat. Это важный момент для автопрома РФ: в стране очень давно не...
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