Через неделю любой желающий сможет купить Aurus Senat

Источник материала: Onliner

Через неделю, 31 мая, россияне начнут серийное производство представительского седана Aurus Senat. Это важный момент для автопрома РФ: в стране очень давно не выпускались модели подобного класса. Начиная с июня компания будет собирать машины для обычных клиентов (а не только чиновников).

Как пишет \ «Российская газета» \, производством займется конвейер Sollers в Елабуге. На это сделан акцент, т. к. экземпляры для государственных служб выпускают в Москве в институте НАМИ. Для физлиц планируется собирать 5000 седанов Senat в год. Специально для данной модели на заводе установлено корейское оборудование Kyungki Industrial Co., которое используется на предприятиях Hyundai, Kia и SsangYong.

Базовая версия седана Aurus Senat будет продаваться по цене от 18 млн рублей (244 тысячи долларов). Но изначально россияне будут собирать только топовые модификации по цене от 22 млн рублей ($300 тысяч). В движение машину приводит 600-сильный 4,4-литровый бензиновый V8. Коробка передач — 9-АКП, привод — на обе оси.