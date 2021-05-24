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Через неделю любой желающий сможет купить Aurus Senat

24.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Через неделю, 31 мая, россияне начнут серийное производство представительского седана Aurus Senat. Это важный момент для автопрома РФ: в стране очень давно не выпускались модели подобного класса. Начиная с июня компания будет собирать машины для обычных клиентов (а не только чиновников). 

Как пишет \«Российская газета»\, производством займется конвейер Sollers в Елабуге. На это сделан акцент, т. к. экземпляры для государственных служб выпускают в Москве в институте НАМИ. Для физлиц планируется собирать 5000 седанов Senat в год. Специально для данной модели на заводе установлено корейское оборудование Kyungki Industrial Co., которое используется на предприятиях Hyundai, Kia и SsangYong.

Базовая версия седана Aurus Senat будет продаваться по цене от 18 млн рублей (244 тысячи долларов). Но изначально россияне будут собирать только топовые модификации по цене от 22 млн рублей ($300 тысяч). В движение машину приводит 600-сильный 4,4-литровый бензиновый V8. Коробка передач — 9-АКП, привод — на обе оси.

Toyota Auris I, 2008 г.в., 141 000 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
17 054 р.
6800$ / 5567€
Toyota Auris II, 2013 г.в., 180 000 км
серый, хетчбэк, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
25 832 р.
10 300$ / 8432€
Toyota Auris II Рестайлинг, 2016 г.в., 123 000 км
белый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
28 842 р.
11 500$ / 9414€
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Через неделю, 31 мая, россияне начнут серийное производство представительского седана Aurus Senat. Это важный момент для автопрома РФ: в стране очень давно не...
 
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