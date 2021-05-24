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AirBaltic решила не летать над Беларусью. Что происходит после экстренной посадки RyanAir в Минске
Источник материала: Onliner
Вчера в Национальном аэропорту Минск вынужденно приземлился самолет RyanAir, который летел из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о минировании. На борту самолета был Роман Протасевич, автор каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Пресс-служба КГБ Беларуси вчера и сегодня недоступна для комментариев.
Латвийская AirBaltic решила не летать над Беларусью
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс подтвердил, что после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании RyanAir латвийский национальный авиаперевозчик решил не летать над территорией Беларуси. Об этом он сообщил в
«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах», —
Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.
Глава дипломатии ЕС призвал провести международное расследование инцидента с самолетом
«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — говорится в заявлении Жозефа Борреля, которое
По его мнению, в данной ситуации действия белорусских властей создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа.
Ситуация с экстренной посадкой самолета будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24—25 мая в Брюсселе.
В Беларуси создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом RyanAir
В Беларуси создана специальная комиссия для установления всех обстоятельств инцидента с самолетом RyanAir. Об этом сообщила Onliner пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок.
«К этой работе будет подключен наш Департамент по авиации. Другие подробности будут позже», — сказала пресс-секретарь.
(будет дополнено)
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Вчера в Национальном аэропорту Минск вынужденно приземлился самолет RyanAir, который летел из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о минировании. На борту...
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