Источник материала: UDF



Фото: facebook com e shevchenko76

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«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение было принято большинством голосов», - говорится в заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из партии Зеленского исключили депутата, который летал к Лукашенко Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуга народа».

Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуга народа».Отметим, 20 апреляпровел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи.заявил, что «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.Надо понимать, объяснения не удовлетворили.