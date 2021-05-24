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Из партии Зеленского исключили депутата, который летал к Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: facebook com e shevchenko76
Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуга народа».
«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение было принято большинством голосов», - говорится в заявлении.
Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».
После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.
Надо понимать, объяснения не удовлетворили.
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Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуга народа».
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