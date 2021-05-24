ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конец весны поднимет эти знаки Зодиака на волну успеха: найдите себя в списке везунчиков!

24.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Конец весны поднимет эти знаки Зодиака на волну успеха: найдите себя в списке везунчиков!
Фото: freepik
Гороскоп 2021 с 24 по 30 мая сулит четырем знакам Зодиака много везения и удачи. Астрологи уверены, что эти счастливчики в последние дни весны окажутся на волне успеха, ведь им будет сопутствовать Фортуна в любви, деньгах, карьере, да и здоровья на это все хватит.

Об этом пишет vedmochka.

Телец


Тельцов ждет поистине незабываемое время. Астрологи предсказывают, что главные события для вас развернутся в сфере любви и отношений. Везение коснется также денежных дел. При этом кроме стремительных взлетов возможны жесткие приземления, но вы справитесь!

Рак


Астрологи спешат порадовать Раков тем, что они окажутся на выигрыше и высоте несмотря ни на что. Эксперты советуют не упустить свою удачу, поскольку вас ждут новые перспективы в карьере, да и в финансах все будет путем. А вот здоровье следует поберечь - тут могут быть неприятные моменты.

Дева


Конец мая станет вашим звездным часом, дорогие Девы. Любовь, творчество, новые полезные знакомства, ценные приобретения - всего этого вам удастся достичь благодаря собственным усилиям и талантам. Перед вами откроются новые двери, удастся наладить полезные связи и появятся новые знакомые, которые со временем сыграют важную роль в вашей жизни.

Водолей


Вас, Водолеи, ждет поток свежих сил, оптимизма, а на былые проблемы вы оглянетесь с улыбкой. Астрологи уверены, что конец весны подарит вам шанс изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обостриться давние проблемы в отношениях с родственниками.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by