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Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС
Источник материала: UDF
Александер Де Кроо
Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter,
«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <…> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС», - заявил Александер Де Кроо.
Он также подчеркнул, что задержанный в Минске Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.
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Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.
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