Источник материала: UDF



Александер Де Кроо

«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <…> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС», - заявил Александер Де Кроо.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter,ТАССОн также подчеркнул, что задержанный в Минскедолжен быть немедленно освобожден.