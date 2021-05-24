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Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС

24.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС
Александер Де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси, в том числе запретить самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС, в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter, пишет ТАСС

«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <…> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС», - заявил Александер Де Кроо.


Он также подчеркнул, что задержанный в Минске Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.
 
Теги: Минск
 
 
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