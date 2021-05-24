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На саммите ЕС сегодня обсудят инцидент с самолетом Ryanair

24.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На саммите ЕС сегодня обсудят инцидент с самолетом Ryanair
Иллюстративное фото
Главы государств и правительств ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на Первом с декабря прошлого года двухдневном очном саммите в Брюсселе.

Саммит был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем для стратегического обсуждения отношений с Россией.

Однако в планы первого дня встречи включен инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который, по словам Мишеля, «без последствий не останется».

Более того, как сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс, лидеры намерены обсудить возможные санкции в отношении Беларуси из-за этого инцидента, добавляет ТАСС.
 
Теги: Минск
 
 
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Саммит был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
 
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