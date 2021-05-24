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На саммите ЕС сегодня обсудят инцидент с самолетом Ryanair
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Саммит был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем для стратегического обсуждения отношений с Россией.
Однако в планы первого дня встречи включен инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который, по словам Мишеля, «без последствий не останется».
Более того, как сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс, лидеры намерены обсудить возможные санкции в отношении Беларуси из-за этого инцидента, добавляет
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Саммит был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
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