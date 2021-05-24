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Компания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью

24.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Компания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью
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Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

«Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал министр.


Он пояснил, что это решение было принято после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича.

Талис Линкайтс охарактеризовал эту ситуацию как «неординарную», по его словам, она рождает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.
 
Теги: Минск
 
 
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Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.
 
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