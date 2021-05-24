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Компания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал министр.
Он пояснил, что это решение было принято после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича.
Талис Линкайтс охарактеризовал эту ситуацию как «неординарную», по его словам, она рождает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.
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Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.
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