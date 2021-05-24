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«Обиделся, что не подарили новый телефон». В Светлогорском районе почти неделю искали несовершеннолетнего

24.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В посёлке Паричи Светлогорского района почти неделю искали 17-летнего Ивана, который ушёл из дома на занятия, и не вернулся. Об этом пишет «Ранак».

Мама подростка рассказала, что он ушёл на занятия в УПК утром 17 мая, но домой не вернулся. Как она предполагает, он мог обидеться на домашних и таким образом выражать свой протест.

«Когда мы уже вечером дома начали разбираться, из-за чего он мог так поступить, то подумали, что он обиделся на то, что новый телефон подарили не ему, а сестре. А у него старый, он давно просил… Мол, ах так, я тут работаю, дрова складываю, а телефон подарили ей… И на следующий день он ушёл из дому и не вернулся — просто собрался и ушёл», — рассказала она журналистам.

Родные пытались найти парня сами, а спустя три дня написали заявление в милицию.

В итоге днём 23 мая молодого человека нашли в Бобруйске.
 
 
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В посёлке Паричи Светлогорского района почти неделю искали 17-летнего Ивана, который ушёл из дома на занятия, и не вернулся. Об этом пишет «Ранак».
 
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