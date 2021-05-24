







Эта награда достается футболисту, который набирает большее количество очков за сезон. Баллы определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.





Таким образом, Левандовски за 29 матчей в чемпионате Германии набрал 82 очка, забив 41 мяч. На втором месте оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси (30 голов, 60 очков), замкнул тройку лидеров Криштиану Роналду из "Ювентуса" (29 голов, 58 очков).





"Бавария" выиграла чемпионат Германии в нынешнем сезоне девятый раз подряд, оформив чемпионство досрочно за несколько туров до конца первенства.