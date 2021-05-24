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Басков: участие в организации ЧМ по хоккею было личной маленькой мечтой

24.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Басков: участие в организации ЧМ по хоккею было личной маленькой мечтой

Беларусь провела большую подготовительную работу к чемпионату мира по хоккею, было задействовано большое количество людей и потрачено много денег, рассказал Басков в эфире СТВ.

"Мы готовились, это была лично для меня маленькая мечта – поучаствовать в организации проведения чемпионата мира. Поэтому это не может быть ладно, тем более, что я понимал, насколько мы умеем проводить подобного рода мероприятия", – заявил он. 

© Sputnik / Алексей Даничев
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Басков напомнил, что в 2014-м, когда Минск в одиночку принимал ЧМ по хоккею, он работал директором хоккейной детской школы "Динамо". И только к ним после турнира записались больше 200 детей с желанием заниматься хоккеем. При этом Беларусь уже получила компенсацию от Международной федерации хоккея за перенос турнира их Минска, подчеркнул Басков.

"Мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать", – отметил он.

Фрагмент интервью Дмитрия Баскова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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