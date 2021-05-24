Ведущие политики ФРГ высказались за новые санкции против режима Лукашенко

С резкой критикой вынужденной посадки в Минске борта Ryanair выступили ведущие политики Германии. Они призвали к освобождению задержанного Романа Протасевича и новым санкциям в отношеннии белорусских властей.





По мнению лидера входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза, кандидата на пост канцлера ФРГ Армина Лашета, ЕС должен сделать выводы из ситуации, когда Беларусь «угрожает свободе гражданского рейса между двумя членами Европейского союза», а «задержанный оппозиционер Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден».

Генеральный секретарь ХДС Пауль Зимяк убежден, что Евросоюзу необходимо принять «новые строгие меры» в отношении режима и тех, кто его поддерживает.

Сопредседатель партии зеленых, кандидат на должность канцлера Анналена Бербок считает вынужденную посадку самолета угоном, требует освобождения Протасевича и всех политзаключенных в Беларуси. Все они должны иметь право на свободный выезд, заявила Бербок.

«Европейский союз не может мириться с этой невиданной эскалацией, угрозой нашей свободе в Европе и серьезной опасностью европейской гражданской авиации», — заявила политик.

«Государственным терроризмом» назвал инцидент с самолетом спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай. «Это должно иметь международные последствия для диктатора Лукашенко», — считает он.

«Лукашенко не стесняется вмешиваться в движение гражданских судов, чтобы заполучить в свои руки критические голоса, как у Романа Протасевича, — написала представитель этой же партии, глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Гюде Йенсен. — Это преступно и требует четкого ответа саммита ЕС, в том числе суровых санкций. Чаша переполнилась».

Сопредседатель Социал-демократической партии (входит в правящую коалицию с христианскими демократами) Норберт Вальтер-Борьянс «ошеломлен актом брутального произвола в Европе». «Угон самолета с помощью дерзкой диктаторвской операции не должен происходить ни в Европе, ни где-либо еще», — заявил он.

(Высказывания взяты из твиттер-аккаунтов политиков.)

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos