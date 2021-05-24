Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti выйдут в начале июня

Источник материала: Onliner

График запуска новых видеокарт NVIDIA уже несколько раз всплывал в утечках и слухах. На днях эти даты подтвердили. Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti будут представлены 31 мая в рамках конференции COMPUTEX 2021 и совсем скоро окажутся на полках магазинов. Если повезет.

Ресурс Techpowerup сообщает , что модель RTX 3080 Ti в продаже появится 2—3 июня, а ее младший брат RTX 3070 Ti через неделю — 9—10 июня.

Младшая модель получит графический ускоритель GA104 с 8 ГБ памяти GDDR6X, тогда как старшая модель включает графический ускоритель GA102-225 и 12 ГБ памяти. Один из китайских вендоров уже включил эти две видеокарты в свои предварительные сборки системных блоков, доступных для предзаказа.







