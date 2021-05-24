ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti выйдут в начале июня

24.05.2021 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

График запуска новых видеокарт NVIDIA уже несколько раз всплывал в утечках и слухах. На днях эти даты подтвердили. Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti будут представлены 31 мая в рамках конференции COMPUTEX 2021 и совсем скоро окажутся на полках магазинов. Если повезет.

Ресурс Techpowerup сообщает, что модель RTX 3080 Ti в продаже появится 2—3 июня, а ее младший брат RTX 3070 Ti через неделю — 9—10 июня.

Младшая модель получит графический ускоритель GA104  с 8 ГБ памяти GDDR6X, тогда как старшая модель включает графический ускоритель GA102-225 и 12 ГБ памяти. Один из китайских вендоров уже включил эти две видеокарты в свои предварительные сборки системных блоков, доступных для предзаказа.

Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti выйдут в начале июня

Видеокарты в Каталоге на складе магазинов


Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 NE63060019K9-190AD
4 отзыва
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1777 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
3799 р.
2 предложения
Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GB GDDR5 [11265-05]
3 отзыва
AMD Radeon RX 580, базовая частота 1257 МГц, макс. частота 1366 МГц, 2304sp, частота памяти 8000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
2249 р.
1 предложение
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4GB GDDR5
2 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1485 МГц, макс. частота 1740 МГц, 896sp, частота памяти 8000 МГц, 128 бит, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
821 р.
12 предложений
Сравнить эти товары →
Какие видеокарты сейчас можно купить?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График запуска новых видеокарт NVIDIA уже несколько раз всплывал в утечках и слухах. На днях эти даты подтвердили. Видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti будут представлены 31 мая в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ильяш: «Лукашенко сегодня – это не политик, а руководитель боевой организации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by