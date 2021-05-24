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Беларусь получила компенсацию за отмену чемпионата мира по хоккею — 2021

24.05.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ рассказал, что Беларусь уже получила компенсацию от Международной федерации хоккея за отмену чемпионата мира. Сумму компенсации он не назвал.

«Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране», — сказал Басков.

По контракту из-за отмены чемпионата мира по хоккею в Минске белорусским организаторам полагается компенсация. Член совета IIHF Петр Бржиза еще в январе заявлял, что ее размер определят после доклада офиса генерального секретаря IIHF. Но конкретную сумму никто еще не называл.

«В данный момент мы не можем озвучить сумму, поскольку ждем заключения IIHF», — так отвечали в январе на вопрос Onliner в БФХ.

Напомним, Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Совет Международной федерации хоккея сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата из Минска неизбежно из-за вопросов безопасности. Решение было принято после завершения комплексной проверки, сообщается на сайте IIHF.

На чемпионат мира по хоккею в 2014 году Беларусь потратила, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов евро. На Европейские игры ушло около $270 миллионов.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ рассказал, что Беларусь уже получила компенсацию от Международной федерации хоккея за...
 
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