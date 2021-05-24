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«Парламент» завтра обратится к Лукашенко с просьбой об изменении Конституции

24.05.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Парламент» завтра обратится к Лукашенко с просьбой об изменении Конституции
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
В ходе сессии во вторник в Овальном зале будет рассмотрен один вопрос. Национальное собрание обратится к Лукашенко с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции.

Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Поправки касаются введения единого дня голосования в Беларуси. Выборы в местные советы депутатов, которые должны были состоятся до 18 января, планируется перенести на 2023 год, и объединить с парламентской избирательной кампанией.

Насколько это законно?


Статья 138 Конституции Республики Беларусь. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

Статья 139 Конституции Республики Беларусь. Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев.

Изменения и дополнения Конституции Парламентом не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.
 
 
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Поправки касаются введения единого дня голосования в Беларуси.
 
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