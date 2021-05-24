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«Центральный вопрос» Венедиктова о аварийной посадке Ryanair в Минске

24.05.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Центральный вопрос» Венедиктова о аварийной посадке Ryanair в Минске
Алексей Венедиктов
Главред «Эха Москвы» высказался о беспрецедентном событии в исполнении властей Беларуси.

«Каким образом КВС самолета ирландской авиакомпании получил сигнал о минировании? От кого? Центральный вопрос».


Алексей Венедиктов


Вскоре последовал ответ. Об угрозе на борту рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили Новой газете в авиакомпании.

«Центральный вопрос» Венедиктова о аварийной посадке Ryanair в Минске

Также Венедиктов отметил:

«Просто уведен самолет от литовской границы. До аэропорта Вильнюса было ближе чем до Минска».
 
Теги: Минск
 
 
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Об угрозе на борту рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси.
 
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