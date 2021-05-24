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«Центральный вопрос» Венедиктова о аварийной посадке Ryanair в Минске
Источник материала: UDF
Алексей Венедиктов
«Каким образом КВС самолета ирландской авиакомпании получил сигнал о минировании? От кого? Центральный вопрос».
Алексей Венедиктов
Вскоре последовал ответ. Об угрозе на борту рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили
Также Венедиктов отметил:
«Просто уведен самолет от литовской границы. До аэропорта Вильнюса было ближе чем до Минска».
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Об угрозе на борту рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси.
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